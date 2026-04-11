Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında kümede kalma savaşı veren Kayserispor'a konuk olan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Domenico Tedesco, karşılaşma öncesi konuştu.

"TALİSCA İÇİN EN İYİ POZİSYON DA BU"

Kadro seçimi hakkında konuşan İtalyan çalıştırıcı, "Bir saatten az kaldı, göreceksiniz. Benim için en önemli şey, oyuncuların en iyi pozisyonlarında oynaması. Sidiki santfor, Talisca 10 numara. Talisca'nın arkaya koşu attığını, Sidiki'nin top almak için geri geldiğini görebiliriz. Bence Talisca için en iyi pozisyon da bu." dedi.

"KİMSE BİZE HEDİYE VERMİYOR"

Eksikleri olduğunu ve zor bir maç oynayacaklarını kaydeden Tedesco, "Bazen maçın nasıl gideceğini seçemiyorsunuz. Rakibin nasıl oynadığı da önemli. Maçın başından sonuna kadar gözlemlemiz gerekiyor. Kimse bize hediye vermiyor maçlarda, bu da zor bir maç olacak. Rakibimiz düşmemek için oynuyor. Ellerinden geleni yapacaklar. Marco yok, Edson yok, İsmail Samandıra'da kalmak istediğini ve bireysel çalışma yapmak istedi, Rizespor maçına yetişmek için. Yiğit Efe 6 numara oynuyor, Fred oynayabiliyor. Dolayısıyla sorun yok." diye konuştu.

