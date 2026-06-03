İspanya tahtının varisi Prenses Leonor, Murcia’daki Askeri Paraşüt Okulu’nda temel paraşütçü eğitimini başarıyla tamamladı. Veliaht prenses, eğitim kapsamında gerçekleştirdiği atlayışların ardından paraşütçü rozeti ve diplomasını almaya hak kazandı.

İspanya Kraliyet Sarayı, Veliaht Prenses Leonor’un Murcia’da bulunan Askeri Paraşüt Okulu’ndaki temel paraşütçü eğitimini tamamladığını açıkladı. İspanya tahtının varisi olan 20 yaşındaki Leonor, eğitim sürecini başarıyla tamamlayarak “Cazador Paracaidista” rozeti ile mezuniyet diplomasını aldı.

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PARAŞÜT ATLAYIŞLARINI BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRDİ

Kraliyet Sarayı tarafından yapılan açıklamaya göre Leonor, 50 öğrenciyle birlikte diploma almaya hak kazanmak için bir gece atlayışı da dahil olmak üzere çeşitli paraşüt atlayışlarını başarıyla gerçekleştirdi. Söz konusu kurs, Prenses Leonor’un halen üçüncü ve son yılında bulunduğu Genel Havacılık ve Uzay Bilimleri Akademisi’ndeki askeri eğitiminin bir parçası olarak düzenlendi.

İSPANYA SİLAHLI KUVVETLERİ’NİN BAŞKOMUTANI OLACAK

Kral Felipe VI ve Kraliçe Letizia’nın büyük kızı olan Leonor, tahta çıktığında İspanya Silahlı Kuvvetleri’nin başkomutanı olacak. Askeri eğitimine 17 yaşında Zaragoza’daki Ordu Akademisi’nde başlayan Leonor, daha sonra deniz kuvvetlerinde eğitim aldı. Geçen yıl eylül ayından bu yana ise hava kuvvetlerinde görev yapıyor. Bu süreçte ilk solo uçuşunu da başarıyla tamamladı.

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YETKİLİLER, PRENSESİN KİŞİLİĞİNE DİKKAT ÇEKTİ

İspanyol basınında yer alan bilgilere göre, Leonor hayatta kalma eğitimlerini de başarıyla geçti. Askeri yetkililer, prensesin fiziksel kondisyonunun yüksek seviyede olduğunu belirtirken, sakin, disiplinli, kararlı ve tedbirli kişiliğine dikkat çekti.

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