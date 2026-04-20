ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Yardımcısı JD Vance'in öncülüğündeki heyetin İslamabad'daki müzakerelere katılacağını teyit ederken, İran'la anlaşmanın "bu gece imzalanmasını umduğunu" belirtti. Süreç tüm dünyanın yakın takibindeyken İran tarafından dikkat çeken bir haber geldi.

İRAN MÜZAKERELERE KATILACAK MI?

Yarı resmi haber ajansı Tasnim, İran'ın Pakistan’daki müzakerelere katılmama kararında şu ana kadar değişiklik olmadığını belirtti. Haberde, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in Pakistan’daki müzakerelere katılacağı yöndeki haberlerin İran’ın kararını etkilemediği ifade edildi. Ayrıca Hürmüz Boğazı’nda devam eden deniz ablukası ile ABD’nin aşırı taleplerinin müzakerelerin sonraki turu için engel teşkil ettiği vurgulandı.

Trump, dünkü açıklamasında, İran'la anlaşma imzalanmazsa "İran’daki her bir elektrik santralini ve köprüyü havaya uçuracağı" uyarısında bulunmuştu.

İran ise söz konusu iddiayı ne doğrulamış ne de İslamabad'a bir heyet gönderme kararı aldığını açıklamıştı. Ancak Pakistanlı kaynaklar, New York Post'a, Tahran'ın "ikinci bir tur için istekli" olduğunu ancak bu konuda "henüz bir karar alınmadığını" söylemişti.

