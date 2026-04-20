Başkan Trump, Salı günü sona erecek ateşkes öncesi PBS News’e konuştu. Anlaşma sağlanamaması durumunda askeri müdahalenin kaçınılmaz olduğunu yineledi

Beyaz Saray muhabiri Liz Landers’ın sorularına cevap veren ABD Trump, ateşkesin dolmasına saatler kala yeniden savaş uyarısında bulundu.

"O ZAMAN ÇOK SAYIDA BOMBA PATLAR"

PBS muhabirinin "Yarın akşam ateşkes sona ererse ne olur?" sorusuna Trump şunları dedi:

"O zaman çok sayıda bomba patlamaya başlar."

Trump'tan İran'a 'bomba' uyarısı: Tek bir şartımız var, gelmezlerse kendileri bilir

İRAN MASADA MI, DEĞİL Mİ?

İran’ın İslamabad’daki görüşmelere katılıp katılmayacağı konusundaki belirsizliğe de değinen Trump, "Biz orada olmayı kabul ettik, onlar aksini söylüyor ama hayır, her şey ayarlandı. Orada olup olmadıklarını göreceğiz. Eğer gelmezlerse, o da sorun değil" diyerek topu Tahran’a attı.

"ANLAŞMA YOKSA BOĞAZ DA AÇILMAYACAK"

Trump, İran ile yapılan iki haftalık ateşkesin Çarşamba gecesi sona ereceğini ve süreyi uzatmayı düşünmediğini de açıkladı:

"İranlılar açmam için yalvarıyor ama anlaşma olmadan açmayacağım. "

"KÖTÜ ANLAŞMA YAPMAK İÇİN ACELEM YOK"

Başkan Yardımcısı JD Vance’in İslamabad’daki müzakereleri başlatmak üzere yolda olduğunu doğrulayan Trump, baskı politikasından taviz vermeyeceğini yineledi:

"Kötü bir anlaşma yapmak için aceleye getirilmeyeceğim. Önümüzde bolca zaman var. Washington saatiyle Çarşamba akşamı ateşkes bitiyor ve süreyi uzatmam pek mümkün değil."

ANLAŞMA OLMAZSA SAVAŞ HEMEN BAŞLAR MI?

Müzakerelerin çökmesi durumunda çatışmaların hemen başlayıp başlamayacağı sorusuna Trump, "Anlaşma olmazsa kesinlikle beklerim" diye cevap verdi.

"DAMADINA SAHİP ÇIKTI"

Jared Kushner’ın Orta Doğu’daki mali çıkarlarının müzakereleri etkileyip etkilemeyeceği sorusuna ise Trump şu şekilde açıklık getirdi:

"Onu en iyi müzakereci olduğu için gönderdim. Tek bir görevleri var. İran’ın nükleer silaha sahip olmamasını sağlamak.

Kushner daha önce de oradaydı ve çok iyi bir müzakereci. Ticari çıkarlarınız olsun ya da olmasın, İran'ın nükleer silaha sahip olmaması gerektiği gerçeğini herkes bilir. Şu anda Suudi Arabistan ile iş yapmıyor, işin içinde değil. En iyi ekibimi gönderdim ve nükleer silaha sahip olmamaları dışında hiçbir şeyi müzakere etmiyoruz. Bu kadar basit."

ENERJİ BAKANI'NA "FİYAT" RESTİ: "TAMAMEN YANILIYOR!"

Haberin ekonomi tarafında ise Trump, kendi kabinesinden Enerji Bakanı Chris Wright’ın "Benzin fiyatları gelecek yıla kadar 3 doların altına düşmeyebilir" şeklindeki öngörüsünü yeniden reddetti.

"SAVAŞ BİTERSE FİYAT ÇAKILIR"

Bakan Wright’ın açıklamalarının ara seçimler öncesi bir endişe kaynağı olup olmadığı sorulduğunda Trump, çözümün diplomaside olduğunu ileri sürdü:

"Bakan Wright'a tamamen katılmıyorum. Bence bu kriz sona ererse fiyatlar hızla düşecek. Eğer biz bu savaşı bitirirsek ve İran yapması gerekeni yaparsa, benzin fiyatlarının nasıl hızla aşağı indiğini göreceksiniz."

"BENİ İSRAİL İKNA ETMEDİ"

Diğer yandan Truth Social üzerinden yaptığı son paylaşımda İsrail’in kendisini savaşa ikna etmediğini söyleyen Trump, "İran’da sonuçlar muhteşem olacak, yeni liderler akıllı olursa, rejim değişikliği gelirse gelecek parlak olur dedi.

İran ile girilen çatışma sürecinde İsrail’in parmağı olduğu yönündeki eleştirilere yönelikTrump şunları dedi:

"İsrail beni asla İran'la savaşa ikna etmedi. Ancak 7 Ekim'in sonuçları, 'İran asla nükleer silaha sahip olamaz' şeklindeki hayat boyu süren fikrime eklendi" dedi.

MEDYAYA "HİLE" SUÇLAMASI

Her zamanki sert üslubuyla medyayı ve anket şirketlerini hedef alan Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Sahte haber uzmanlarını ve anketleri tam bir inançsızlıkla izliyorum. Söylediklerinin %90'ı yalan ve uydurma hikayeler. Anketler de tıpkı 2020 Başkanlık Seçimleri gibi hileli."

Haberle İlgili Daha Fazlası