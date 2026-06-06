Van’da düzenlenen “Sadece Benim İçin” Anne-Çocuk Sağlığı Halk Toplantısı, yüzlerce kadını sağlık konusunda bilinçlendirdi. Etkinlikte konuşan Van İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Muhammed Tolun, kentte bebek ölümlerinin yüzde 40, anne ölümlerinin ise yüzde 70-80 oranında azaldığını açıkladı. Kadınlar, uzman hekimlerle buluşurken ücretsiz mamografi ve HPV taramalarından da yararlandı.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Türk-Alman Jinekoloji Vakfı ile Van İl Sağlık Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği “Sadece Benim İçin” Her Şey Anne-Çocuk Sağlığı Halk Toplantısı, Van’da kadınlardan büyük ilgi gördü.

Van Uygulama Otelinde gerçekleştirilen etkinliğe 500’den fazla kadın katılarak salonu doldurdu. Toplantının açılış konuşmasını yapan Van İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Muhammed Tolun, bir doğu ili olmasına karşın, yapılan özenli çalışmalarla ilde anne bebek ölümlerinde büyük başarı elde edildiğini belirterek “2026’nın ilk 5 ayı itibarıyla geçen senenin ilk 5 ayına göre bebek ölümlerinde yüzde 40 oranında bir azalma var. Anne ölümlerini de yüzde 70-80 azalttık” dedi.

Kanser taramalarında da önemli bir başarı yakalandığını belirten Opr. Dr. Tolun, Van’ın son 9 yılda en çok kanser taraması yapılan 3 doğu ilinden biri olduğuna dikkat çekti.

Vanlı kadınlardan sağlık seferberliğine büyük ilgi

Kadın sağlığı konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan toplantıda, alanında uzman kadın hastalıkları ve doğum hekimleri kadınlarla bir araya geldi. İstanbul, Ankara ve İzmir’den gelen uzmanlar, kadın sağlığı hakkında yanlış bilinenler ve doğruları, çocuk sahibi olamayan çiftlerde izlenmesi gereken yollar, gebelik takibi ve rahim ağzı kanseri konusunda önemli bilgiler verdi.

Vanlı kadınlardan sağlık seferberliğine büyük ilgi

Bilgilendirme oturumlarının ardından gerçekleştirilen soru-cevap bölümünde kadınlar, kendi sağlıklarıyla ilgili merak ettikleri konuları uzmanlara doğrudan sorma fırsatı buldu. Açık yüreklilikle yöneltilen sorular uzman hekimler tarafından ayrıntılı şekilde cevapladı. Toplantının ardından Van İl Sağlık Müdürlüğü tarafından tahsis edilen Sağlık Tarama Aracı da yoğun ilgi gördü. Çok sayıda kadın ücretsiz mamografi ve HPV taramasından yararlanırken, bazı katılımcılar hayatlarında ilk kez bu taramaları yaptırdıklarını belirtti. Kadınlar, erken teşhisin önemini daha iyi anladıklarını ve bundan sonra taramalarını düzenli olarak yaptıracaklarını ifade etti.

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