Barış zirvesinin ikinci turu Pakistan ya da İsviçre’de yapılacak. ABD basını, yeni müzakere için özellikle Ankara’nın diplomatik çabalarının etkili olduğunu dile getirdi. Trump ise Pakistan’ı işaret etti. İki ülkenin yarın masaya oturması bekleniyor

ABD ile İran arasında 11 Nisan’da Pakistan’da yapılan müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından barış umutlarını artıran gelişme yaşandı. ABD’nin Hürmüz Boğazı’nı abluka altına almasından sonra gerilimin arttığı dönemde, tarafların ikinci defa masaya oturacağı açıklandı. ABD medyasından CNN’in haberine göre, Türkiye’nin yoğun çabaları sonucu taraflar İslamabad veya Cenevre’de yeniden bir araya gelecek.



Pakistanlı bir yetkili “ABD-İran ikinci tur müzakereleri için tarih belirlenmedi” açıklamasında bulunurken Associated Press’e (AP) konuşan ismini vermek istemeyen ABD’li yetkililer “Washington ve Tahran yönetiminden yetkililer, geçici ateşkes süresi (21 Nisan) dolmadan görüşme niyetinde. Bu yine Pakistan’ın başkenti İslamabad’da yapılabilir” ifadelerini kullandı.

VANCE: TOP İRAN’DA

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ise görüşmelerde çok ilerleme kaydedildiğini ancak devamı ve muhtemel anlaşmanın Tahran yönetimine bağlı olduğunu savundu. Pakistan’daki İran heyetinin anlaşma sonuçlandırma yetkisine sahip olmadığını iddia eden Vance, ABD heyetinin bu sebeple İslamabad’dan ayrıldığını öne sürdü.

TRUMP, PAKİSTAN’I İŞARET ETTİ

Öte yandan ABD Başkanı Trump yaptığı açıklamada, “Görüşmeler, önümüzdeki iki gün içerisinde Pakistan’da gerçekleşebilir. İran ile müzakere için İslamabad’a gitmek daha muhtemel” ifadelereni kullandı.

ŞERİF’TEN ARABULUCULUK TURU

Bir diğer gelişme ise Pakistan tarafında yaşandı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’in arabuluculuk çabaları kapsamında Suudi Arabistan ve Türkiye’ye ziyarette bulunacağı açıklandı.

“ABLUKA KALKSIN” ÇAĞRISI

ABD’nin Hürmüz Boğazı’nı abluka altına alması, bölge ülkelerini rahatsız etti. ABD’nin müzakere masasına dönmesini isteyen Suud yönetimi, Tahran yönetiminin Babülmendep Boğazı gibi diğer uluslararası ticaret rotalarını hedef almasından endişeleniyor. Yetkililerin, İran destekli Yemen’deki Husilerden “Babülmendep Boğazı’ndan geçen gemilerine saldırmama taahhüdü” aldığı da öğrenildi. Katar, Hürmüz Boğazı’nda yaşanan krizin acilen çözülmesi gerektiğini belirterek, kıyıdaş ülkelerin sürece aktif şekilde dâhil edilmesi çağrısında bulundu.

NÜKLEER FAALİYET İÇİN SIKI PAZARLIK

New York Times gazetesi, İslamabad’da yapılan ABD-İran müzakerelerinin detayına ulaştı. Üst düzey İranlı ve ABD’li yetkililere dayandırdığı haberine göre Washington yönetimi, İran’ın nükleer faaliyetlerinin 20 yıl süreyle askıya alınmasını istedi. İran tarafı ise nükleer programını 5 yıl süreyle askıya almayı teklif etti. ABD, İran’ın nükleer planlarından vazgeçmesi, atom altyapısının sökülmesini ve uranyum stokunun ülke dışına çıkarılmasını reddetmesini “temel anlaşmazlık noktası” olarak değerlendirdi. Müzakerelerin gündeminde yer alan diğer konular arasında, Hürmüz Boğazı’nda serbest geçişin yeniden sağlanması ve İran’ın Hamas ile Hizbullah gibi gruplara verdiği desteğin sona erdirilmesinin de bulunduğu kaydedildi.

