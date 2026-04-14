ABD Başkanı Trump, İran ile müzakerelerin ikinci turunun önümüzdeki iki gün içinde Pakistan'da gerçekleşebileceğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen müzakerelere ilişkin yeni bir açıklama yaptı. İlk tur görüşmelerin hafta sonu herhangi bir anlaşma sağlanamadan sona ermesinin ardından Trump, ikinci tur için tarih ve yer sinyali verdi.

"ÖNÜMÜZDEKİ İKİ GÜN İÇİNDE"

New York Post’a konuşan Trump, İran ile yeni görüşmelerin “önümüzdeki iki gün içinde” Pakistan’da yapılabileceğini ifade etti. İslamabad’daki bir muhabirle telefon görüşmesi gerçekleştiren Trump’ın, “Orada kalmanız iyi olur, çünkü çok yakında önemli gelişmeler olabilir” dediği aktarıldı.

Habere göre Trump, ilk etapta müzakerelerin yeniden Pakistan’da yapılma ihtimalinin düşük olduğunu dile getirdi. Ancak kısa süre sonra tekrar iletişime geçerek bu değerlendirmesini değiştirdi.

MUNIR'E ÖVGÜ

Trump, Pakistan Genelkurmay Başkanı Asim Munir’in çalışmalarını övdü ve görüşmelerin İslamabad’da devam etmesinin “daha olası” hale geldiğini belirtti.

İran ile ABD arasındaki görüşmelerin seyrine ilişkin belirsizlik sürerken, ikinci tur müzakerelerin yeri ve zamanına dair resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

