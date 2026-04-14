ABD-İsrail saldırıları sonrası İran faturayı kesti: 270 milyar dolar
İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacerani, ABD-İsrail saldırılarından kaynaklanan savaş tazminatının ilk tahminlere göre 270 milyar dolar civarında olduğunu ifade etti.
- İran, ABD-İsrail saldırılarından kaynaklanan savaş tazminatı konusunu müzakerelerde vurguluyor.
- İlgili kurumlar, saldırıların çeşitli alanlarda verdiği zararlara ilişkin ön çalışma yapıyor.
- Savaş tazminatının ilk belirlemelere göre yalın hali 270 milyar dolar civarında.
- Tazminat; sivil binalar, iş yerleri, fabrikalar ve Minab'daki saldırıda hayatını kaybeden kız öğrencilerin haklarını kapsayacak.
- Tahran yönetimi, ateşkesin ilan edildiği 8 Nisan'da müzakerelerde görüşülecek 10 madde arasında İran'a verilen zararların tamamen tazmin edilmesi şartının da yer aldığını duyurmuştu.
İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacerani, Rus haber ajansı RIA Novosti'ye açıklamalarda bulundu.
ABD-İsrail saldırılarından kaynaklanan savaş tazminatı konusunu, İran müzakere heyetinin İslamabad'daki görüşmelerde ve öncesinde Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın çeşitli platformlarda önemle vurguladığını belirten Muhacerani, ilgili kurumlar tarafından savaştaki saldırıların çeşitli alanlarda verdiği zararlara ilişkin bir ön çalışma yaptıklarını bildirdi.
TAZMİNAT YALIN HALİYLE 270 MİLYAR DOLAR
Fatma Muhacerani, savaş tazminatının ilk belirlemelere göre yalın haliyle 270 milyar dolar civarında olduğunu, kesin rakamın ilgili makamlar tarafından açıklanmasıyla netleşeceğini söyledi.
Muhacerani, söz konusu tazminatın zarar gören sivil binalar, iş yerleri ve fabrikalar gibi alanların yanı sıra Minab'daki okula düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden kız öğrencilerin haklarını da kapsayacağının altını çizdi.
Tahran yönetimi, ABD'yle ateşkesin ilan edildiği 8 Nisan günü, müzakerelerde görüşülecek 10 madde arasında "İran'a verilen zararların hesaplanıp tamamen tazmin edilmesi" şartının da yer aldığını duyurmuştu.