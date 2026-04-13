ABD Başkanı Donald Trump, İran gündeminin ardından rotayı Küba'ya çevirebileceklerini söyledi. Trump, Küba’nın uzun yıllardır "korkunç şekilde yönetildiğini" savunarak yeni bir sürecin sinyalini verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen temaslara ilişkin değerlendirmelerde bulunurken dikkat çeken bir şekilde Küba hakkında da mesajlar verdi.

Beyaz Saray’da basın mensuplarının sorularını cevaplayan Trump, İran dosyasının ardından Küba konusunun gündeme alınabileceğini ifade etti.

"İRAN’DAN SONRA ORAYA BAKABİLİRİZ"

Küba’ya ilişkin değerlendirmesinde sert ifadeler kullanan Trump, “Küba farklı bir hikaye. Orası yıllardır korkunç şekilde yönetiliyor. İran’dan sonra oraya da bakabiliriz” dedi. Bu açıklamalar, ABD’nin Latin Amerika politikasında yeni bir dönemin başlayabileceği yorumlarına neden olurken, iki ülke arasındaki uzun süredir devam eden gerilim yeniden gündeme taşındı.

KÜBA'YA PETROL ENGELİ

Öte yandan Trump yönetiminin son dönemde attığı adımlar da bu söylemleri destekler nitelikte. ABD Başkanı, 30 Ocak’ta imzaladığı kararnameyle, Küba’ya petrol satan ya da sağlayan ülkelerden gelen tüm mallara gümrük vergisi uygulanmasının önünü açtı. Beyaz Saray, bu adımın Küba’nın “zararlı eylem ve politikalarına” karşı ABD’nin ulusal güvenlik ve dış politika çıkarlarını koruma amacı taşıdığını savundu.

Trump, 1 Şubat’ta ise Küba ile petrol tedarikine ilişkin görüşmelerin başlatıldığını öne sürse de Havana yönetimi bu iddiayı yalanladı. Trump’ın Küba’ya yönelik söylemleri ise bununla sınırlı kalmadı. ABD Başkanı daha önce yaptığı bir açıklamada, “Küba güzel bir ada… Onu özgürleştirir miyim, ele mi geçiririm… Ama gerçeği söyleyeyim, onunla istediğim her şeyi yapabileceğimi düşünüyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Haberle İlgili Daha Fazlası