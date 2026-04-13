ABD Başkanı Donald Trump, barış çağrısı yapan Papa 14. Leo'yu sert bir şekilde hedef almıştı. Papa'yı "Kendine çeki düzen ver" diye uyaran Trump, Hristiyan geleneğindeki Hazreti İsa gibi tasvir edildiği bir görseli sosyal medyadan paylaşmıştı. Kendisine dua eden ve hayranlıkla bakan kişilerin arasında resmedilen Trump, hasta yatağındaki kişiyi iyileştiriyormuş gibi çizilen bu resmi tepkiler üzerine silmek zorunda kaldı.

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, dünyada güç gösterilerinin ve savaşların son bulması gerektiğini belirterek, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını durdurmasını istemişti. Papa'ya, ABD Başkanı Donald Trump'tan cevap gecikmedi.

"PAPA KENDİNE ÇEKİ DÜZEN VER"

Trump, Papa'nın "suç ve nükleer silahlar konusunda zayıf", "dış politikada berbat" olduğunu savunarak "Kilise, Leo'yu, Papalık görevine sırf ABD'li olduğu ve Beyaz Saray'da bulunduğu için benimle başa çıkması amacıyla getirdi. Bu yüzden mana minnet duymalı. İran'ın nükleer silaha sahip olmasını problem etmeyen bir Papa istemiyorum. Kendisine çeki düzen vermeli. Radikal solun isteklerine boyun eğmeyi bırakmalı. Siyasetçi değil de büyük bir Papa olmaya odaklanmalı" ifadelerini kullandı.

'TRUMP TASVİRİ' KALDIRILDI

ABD Başkanı Trump, bu eleştirilerinden yaklaşık bir saat sonra ise kendisinin Hristiyan geleneğindeki Hazreti İsa gibi tasvir edildiği görseli TruthSocial hesabından paylaştı. Ancak gelen tepkiler üzerine resim silindi. Paylaşımın kaldırılmadan önce 12 saatten fazla görünür olması ise dikkati çekti.

İTALYANLAR, TRUMP'A ÖFKELİ

Bu arada, Amerikalıların yanı sıra Vatikan'ın komşusu İtalyanlardan da Trump'a yönelik sert açıklamalar yapıldı. ABD Başkanı'nın Avrupa siyasetindeki yakın müttefiklerinden biri olarak görülen İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Papa'nın barış mesajlarının önemine işaret etti. Meloni "Başkan Trump'ın Papa'ya yönelik sözlerini kabul edilemez buluyorum. Papa'nın barış çağrısında bulunması, her türlü savaşı kınaması doğru ve normaldir" sözleriyle tepkisini ortaya çıktı. Geçen yıl Trump'ın Nobel Barış Ödülü'nü almayı hak ettiğini belirten Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı Matteo Salvini de "Milyarlarca Katolik için barışın sembolü ve manevi rehber olan Papa'ya saldırmak, faydalı ya da akıllıca bir şey gibi görünmüyor" dedi. İtalya'da Katolik Kilisesi'nin en üst organı olan İtalya Piskoposlar Konferansı (CEI) ise "Herkes Papa'ya saygın duysun" diyerek, ABD Başkanı'nı uyardı.

VATİKAN VE ABD ARASINDA KRİZ BÜYÜYOR



Öte yandan, Vatikan-ABD ilişkilerinin gerildiğine dair ilk sinyal, ay başında çıkan bir haberle gündeme gelmişti. ABD merkezli yayın organı "The Free Press"in 6 Nisan'daki haberinde, Papa 14. Leo'nun, ocak ayında yaptığı konuşmasında, "güce dayalı diplomasiyi" eleştirmesi sebebiyle ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Müsteşarı Elbridge Colby'nin, o tarihte Vatikan Büyükelçisi olarak görev yapan Kardinal Christophe Pierre'i sert şekilde uyardığı iddia edilmişti. Bu haber, geçen hafta her iki ülke tarafından yalanlansa da taraflar arasında "tansiyonun yükseldiği" şeklinde yorumlanmıştı. Bunun üzerinden çok geçmeden Leo'nun Aziz Petrus Bazilikası'nda "Artık kendine ve paraya tapınmaya, güç gösterisine, savaşa son. Gerçek güç, hayata hizmet etmekte kendini gösterir" şeklinde barış duası etmesi dikkat çekmişti. Bu sözlerin, 11 Nisan'da ABD ile İran heyetleri arasında Pakistan'daki görüşmeler sürerken yapılması ise Papa'nın hiç isim vermemesine rağmen muhatabının Trump olduğu anlaşılmıştı.

