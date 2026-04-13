Trump’ın "NATO ülkeleri de bize yardım edecek" iddiasını başta İngiltere olmak üzere Avrupa başkentleri jet hızıyla yalanladı. İngiltere Başbakanı Starmer, "Bu savaşa sürüklenmeyeceğiz" diyerek Washington’a kapıları kapatırken, Fransa ve Almanya da ABD’den bağımsız bir hat kurmak için harekete geçti.

ABD ve İran arasındaki barış görüşmelerinin sonuçsuz kalmasıyla Donald Trump’ın ilan ettiği "Hürmüz Ablukası" transatlantik ilişkiler arasında yeniden gerilime yol açtı.

"İNGİLTERE SAVAŞA SÜRÜKLENMEYECEK" DEDİ! TRUMP'I YALANLADI

Trump’ın "diğer ülkeler de bize yardım edecek" iddiasını elinin tersiyle iten İngiltere Başbakanı Keir Starmer, BBC’ye yaptığı açıklamada Washington’a seslendi:

"Abluka ve tüm bu hazırlıkları diplomatik, politik ve kapasite açısından desteklemiyoruz. Bizim odak noktamız boğazın tamamen açık kalmasıdır."

İngiliz halkının yüksek enerji maliyetleri altında ezildiğini aktaran Starmer, Trump’ın Hürmüz çıkışını savunmadıklarını söyledi. Başbakan, "Biz İngiltere olarak bu savaşa sürüklenmeyeceğimiz konusunda netiz. Vatandaşlarımızın bu çatışmanın bedelini ödemesini istemiyorum" dedi.

Trump ‘destek var’ demişti, Avrupa ülkeleri yalanladı: Ablukada biz yokuz

Trump, dün yaptığı açıklamada, "Abluka kısa süre içinde başlayacak. Başka ülkeler de bu ablukaya dahil olacak. NATO ülkeleri gelmek istediklerini ve boğazda yardımcı olmak istediklerini söylüyorlar; bunu temizlemek uzun sürmeyecek" diyerek, başta İngiltere olmak üzere Avrupa ülkelerinin yeni operasyona katılacağı imasında bulunmuştu.

AVRUPA HATTINDA "TRUMP’SIZ" İTTİFAK

Trump’ın ablukasına sadece İngiltere değil, Fransa ve Almanya da mesafe koydu. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ABD’den bağımsız "barışçıl ve çok uluslu" bir misyon hazırlığına başlarken, Almanya cephesinden Trump’ın açıklamalarının "belirsiz ve gerçeğe dayanmayan ifadeler" olduğu yorumu geldi.

Avrupa ülkeleri, Trump’ın İran politikalarına karşı daha dengeleyici bir hat kurmaya çalışıyor.

BREXİT’TEN 10 YIL SONRA "ROTAYI BRÜKSEL’E KIRDI"

Starmer sadece askeri değil, ekonomik olarak da Trump’ın Amerika’sından uzaklaşıp Avrupa’ya yaklaşma planını ileri sürdü. AB kurallarına uyum sağlama planlarını "İngiltere'nin menfaati" olarak tasvir eden Başbakan, "Büyük belirsizliklerin olduğu bir dünyada Avrupa ile daha yakın bir ilişki kaçınılmazdır. Brexit referandumundan 10 yıl sonra artık geriye değil ileriye bakmalıyız" diyerek İngiltere siyasetinde yeni bir dönemin kapısını araladı.

