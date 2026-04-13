CIA'nın eski Direktörü John Brennan, İran’ı nükleer silahla yok etmekle tehdit eden Trump’ın "akıl sağlığını yitirdiğini" öne sürerek, başkanın görevden el çektirilmesi için düğmeye basılmasını istedi

CIA'nın eski Direktörü John Brennan, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran 'a yönelik tehditlerinin ardından ilk kez konuştu. Trump’ın "kontrolden çıktığını" öne süren Brennan, "Başkan açıkça akıl sağlığını yitirmiş durumda. Trump’ın emrindeki nükleer cephanelikle görevde kalması küresel bir risk" diyerek uyarıda bulundu.

CIA’nın eski direktöründen Trump’ı devirme planı! Tam zamanı dedi

25. MADDE MASADA: "TAM TRUMP İÇİN BİÇİLMİŞ KAFTAN"

Brennan, ABD Anayasası’nın, başkanın görevini yerine getiremediği durumlarda görevden alınmasını düzenleyen 25. Maddesi'ni işaret ederek, "Bence bu madde tam olarak Donald Trump düşünülerek yazıldı" ifadelerini kullandı. Kongre’deki 70’den fazla Demokrat vekilin de desteğini alan çağrı, Washington’da yeniden tartışılıyor.

İRAN TEHDİDİ BARDAĞI TAŞIRDI

Trump’ın 7 Nisan’da yaptığı, "İran ültimatomumuza uymazsa tüm medeniyeti bu gece yok olacak" şeklindeki nükleer imalı tehdidi bardağı taşıran son damla oldu. Brennan, bir başkanın medeniyet yok etme üzerine kurduğu söylemin "dengesiz bir zihnin ürünü" olduğunu söyledi. Ancak Başkan Yardımcısı JD Vance ve kabinenin Trump’a olan sarsılmaz sadakati nedeniyle, 25. Madde’nin uygulanma ihtimalinin "sıfıra yakın" olduğu bilinmekte. Zira söz konusu madde sayesinde Başkan Yardımcısı ve Kongre'nin çoğunluğuna, görevini yapamayacak durumdaki başkanı görevden alma yetkisi de tanınmakta.

Süreç adım adım şöyle işliyor:

Başkan Yardımcısı JD Vance ve kabine üyelerinin çoğunluğu, Başkan’ın "görevinin yetki ve sorumluluklarını yerine getiremediğini" Kongre’ye bildirir.

Bildiri yapıldığı anda Başkan Yardımcısı, "Başkan Vekili" olarak göreve başlar.

Başkan, "İyiyim, görevimin başındayım" diyerek itiraz edebilir.

Eğer Başkan Yardımcısı ve Kabine 4 gün içinde itirazı reddederse, konu Kongre’ye taşınır. Temsilciler Meclisi ve Senato’nun üçte iki çoğunluğu onay verirse, Başkan kalıcı olarak görevden alınır.

"TÜRKİYE YAKIN BİR MÜTTEFİK"

Öte yandan, konuşmasında bir soru üzerine Türkiye’yle ilişkileri değerlendiren Brennan, Türkiye ile her konuda ortak fikre sahip olmasalar dahi yakın ilişki içerisinde olduklarını söyledi.

Türkiye’yi "yakın bir müttefik" şeklinde tanımlayan Brennan, "Türkiye ile her konuda aynı fikri paylaşmıyoruz. Çok net ve dürüst bir ilişkimiz var. Yakın ilişki içerisinde olmak böyle bir durumdur." şeklinde konuştu.

