İran hızlı toparlandı... Hedef alınan tüm ulaşım ağı yeniden hizmette
İran Yol ve Şehircilik Bakanı Ferzane Sadık, ABD ve İsrail saldırılarında hedef alınan tüm ulaşım altyapısının onarıldığını ve ülkede kapalı hiçbir güzergahın kalmadığını söyledi.
- İran Yol ve Şehircilik Bakanı Ferzane Sadık, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, saldırılarda zarar gören tüm güzergahların ivedilikle onarıldığını duyurdu.
- Sadık, şu anda ülkede hiçbir karayolu, demiryolu, otoyol veya cadde güzergahının kapalı olmadığını belirtti.
- Savaş süresince stratejik yolların ve ulaşım ağlarının ağır hasar alması, İran’ın hareket kabiliyetini kısıtlamaya yönelik önemli bir hamle olarak görülmüştü.
- ABD ve İsrail’in İran’a 28 Şubat’ta başlattığı saldırıların ardından süreç savaşa dönüşmüştü.
- ABD ile İran 8 Nisan’da geçici ateşkes ilan etmişti.
Savaşın son evresinde özellikle İran’ın stratejik ulaşım altyapısını hedef alan saldırıların ardından, Tahran yönetimi sahadaki son duruma dair kritik bir rapor paylaştı.
İran Yol ve Şehircilik Bakanı Ferzane Sadık, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, saldırılarda zarar gören tüm güzergahların ivedilikle onarıldığını duyurdu.
TÜM ULAŞIM AÇIK
Sadık, “Şu anda ülkede hiçbir karayolu, demiryolu, otoyol veya cadde güzergahı kapalı değil ve hasar gören güzergahlar mümkün olan en kısa sürede yeniden açıldı” ifadelerini kullandı.
Savaş süresince stratejik yolların ve ulaşım ağlarının ağır hasar alması, İran’ın hareket kabiliyetini kısıtlamaya yönelik en büyük hamlelerden biri olarak görülmüştü.
Ancak ateşkes sonrası gelen bu veriler, bölgedeki fiziksel tahribatın onarım hızının, diplomatik pazarlıklarda yeni bir koz olarak masaya sürülebileceğini gösteriyor.
8 NİSAN'DA ATEŞKES GELMİŞTİ
ABD ve İsrail’in İran’a 28 Şubat’ta başlattığı saldırıların ardından İran’ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla süreç savaşa dönüşmüştü.
ABD ile İsrail İran’ın altyapısına saldırılar düzenlemiş, savaşın son günlerinde yollar hedef alınmıştı.
ABD ile İran 8 Nisan’da geçici ateşkes ilan etmişti.