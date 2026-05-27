Yerlisi de yabancısı da Bodrum'a akın etti! Plajlar doldu taştı
9 güne çıkarılan Kurban Bayramı tatilini Bodrum'da geçirmek için gelen turistler güzel havanın tadını doyasıya çıkardı. yeşil ile mavinin buluştuğu koylar ve kentin farklı noktalarındaki plajlarda yoğunluk oluştu. Vatandaşlar tekne turları ve su sporlarına da büyük ilgi gösterdi.
Tatil için Bodrum'u tercih edenler, turistik tesislerin bulunduğu sahil kesimlerindeki plajlarda hareketliliği artırırken, günlük tekne turları da ilgi gördü.
TEKNE TURUNDAN SU SPORUNA...
Teknelerle denize açılan turistler, farklı koyların berrak sularında yüzmenin keyfini çıkardı. Bazı turistler ise su sporları yaptı. Tatilcilerin güneşin ve denizin tadını çıkarmak için ziyaret ettiği koyların bazı kesimlerinde, sularının turkuaz renge bürünen hali havadan görüntülendi.
PLAJLAR DOLDU
İlçede Paşatarlası, Kumbahçe, Gümbet, Bitez ve Ortakent sahilleri de yoğunluk yaşanan yerlerden oldu. Yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra ilçe sakinleri de sahillerde vakit geçirdi.
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Bodrum Bölge Temsil Kurulu Başkanı Enver Kantarmış, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla plajlarda yoğunluk yaşandığını söyledi.
Kantarmış, bu Kurban Bayramı'nda önceki yıllara göre özellikle yerli turist sayısında artış yaşandığını belirterek güzel bir bayram geçirdiklerini ifade etti.