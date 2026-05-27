Çin’de bir çiftlik sahibinin sadece iki çoban almak için verdiği iş ilanı milyonlarca kişiye ulaştı. Şanghay’daki beyaz yakalılardan yeni mezun gençlere kadar yüzlerce kişinin başvurduğu ilan, ülkedeki ekonomik baskıyı ve gençlerin şehir hayatından uzaklaşma isteğini yeniden gündeme taşıdı.

Çin’in güneyinde, Moğolistan sınırına yakın zorlu otlaklarda faaliyet gösteren bir çiftlik sahibinin verdiği iş ilanı ülkede gündem oldu. Sadece iki çoban arayan çiftlik sahibi Zuo Xiaoyong’un sosyal medyada paylaştığı ilan, kısa sürede milyonlarca görüntülenmeye ulaşırken yüzlerce başvuru aldı.

Çin’in popüler sosyal medya platformu Weibo’da yayılan ilanın birkaç saat içinde 59 milyon görüntülenmeye ulaştığı ve 21 binden fazla tartışma başlığı açıldığı belirtildi. Zuo, iki kişilik pozisyon için 700’den fazla resmi başvuru aldığını açıkladı.

Başvurular arasında Şanghay gibi büyük şehirlerde çalışan beyaz yakalıların, fabrika işçilerinin ve yeni üniversite mezunlarının bulunması dikkat çekti. Yaşanan yoğun ilginin kendisini şaşırttığını belirten çiftlik sahibi, şehirlerde yaşayan insanların artık iş bulmak ve yaşamlarını sürdürmekte ciddi sıkıntılar yaşadığını söyledi.

AĞIR ÇALIŞMA ŞARTLARINA RAĞMEN YOĞUN İLGİ

Reuters'ın haberine göre ilanda sunulan çalışma koşullarının ise oldukça zorlu olduğu ifade edildi. Çobanların yaz aylarında yaklaşık 2 bin hektarlık alanda 3 bin koyunu otlatması gerekiyor. Kış döneminde ise sıcaklığın eksi 30 derecenin altına düştüğü bölgede hayvan bakımı ve temizlik işleri yapılıyor.

MAAŞ 54 BİN TL

Çiftlik sahibi Zuo, bu zorlu iş karşılığında aylık 8 bin yuan (yaklaşık 54 bin TL) maaş, ücretsiz konaklama ve temel gıda desteği sunduğunu açıkladı. Bu ücretin, Çin’de özel sektördeki ortalama maaşın üzerinde olduğu belirtildi.

Uzmanlar, büyük şehirlerde yaşayan gençlerin yüksek kira ve yaşam maliyetleri nedeniyle maaşlarının büyük bölümünü temel ihtiyaçlara harcadığını, bu nedenle daha sakin ve izole bir yaşam arayışına yöneldiğini ifade ediyor.

"35 YAŞ LANETİ" YENİDEN GÜNDEMDE

Başvuruların büyük bölümünün 1990 sonrası doğan gençlerden oluşması, Çin’de uzun süredir tartışılan '35 yaş laneti' konusunu yeniden gündeme taşıdı. Ülkede birçok şirketin 35 yaş üstü çalışanları işe alım süreçlerinde geri plana ittiği belirtiliyor.

Uzmanlara göre ağır çalışma saatleri, ekonomik baskılar ve iş gücü piyasasındaki yoğun rekabet, özellikle genç çalışanları şehir yaşamından uzaklaşmaya zorluyor.

Yoğun başvuru sürecinin ardından çiftlik sahibi Zuo Xiaoyong’un, daha önce hayvancılık deneyimi bulunan ve 1980’lerde doğmuş iki çifti işe aldığı öğrenildi. Zuo, bölgedeki aşırı yalnızlığın şehir hayatına alışmış gençler için zorlayıcı olabileceğini düşündüğünü belirtti.

