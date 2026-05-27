Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde play-off heyecanı başlıyor. Normal sezonu zirvede tamamlayan Fenerbahçe Beko, çeyrek final serisinin ilk maçında Safiport Erokspor ile karşı karşıya gelecek. Basketbolseverlerin merakla beklediği mücadele öncesinde ''Fenerbahçe Beko - Erokspor basketbol maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir, ne zaman?'' soruları gündemde.

Fenerbahçe Beko - Erokspor basketbol maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir, ne zaman merak edilirken maça dair detaylar da paylaşıldı. Sarı-lacivertli ekip taraftarı önünde seriye galibiyetle başlamak isterken, Safiport Erokspor ise sürpriz yaparak avantaj elde etmeyi hedefliyor. Çeyrek final eşleşmesinde iki galibiyete ulaşan takım adını yarı finale yazdıracak.

FENERBAHÇE BEKO - EROKSPOR BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA, CANLI YAYIN NEREDE İZLENİR?

Play-off serisinin ilk karşılaşması Fenerbahçe Beko - Erokspor basketbol maçı beIN Sports 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE BEKO - EROKSPOR BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisinin ilk maçı 27 Mayıs 2026 Çarşamba günü oynanacak. İstanbul Ataşehir’de bulunan Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma saat 20.30’da başlayacak.

Karşılaşmada hakem olarak Yener Yılmaz, Ahmet Tatlıcı ve Tolga Akkuşoğlu görev yapacak.

FENERBAHÇE BEKO’DA SON DURUM

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde normal sezonu 30 maçta aldığı 25 galibiyetle lider tamamladı. Son maçında Bahçeşehir Koleji’ne konuk olan ekibimiz, rakibini 96-86’lık skorla geçti. Ekibimizde Chris Silva 17, Devon Hall 16, Tarık Biberovic 14 ve Nando De Colo 10 sayı ile çift haneli skor üretti.

SAFİPORT EROKSPOR’DA SON DURUM

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde oynadığı 30 maçta 17 galibiyet elde ederek normal sezonu sekizinci sırada tamamlayan Safiport Erokspor, Play-off çeyrek final serisinde Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın rakibi oldu. Son lig maçında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket’i 70-69’luk skorla geçen Safiport Erokspor’da Jermaine Love, Tre’shawn Thurman ve Jeremy Simmons 13, Jordon Crawford ise 11 sayı üretti.

Antrenör Ufuk Sarıca tarafından çalıştırılan Safiport Erokspor’un kadrosunda şu oyuncular yer alıyor;

Guardlar: Erten Gazi, Jermaine Love, Jordan Crawford, Kevin Pangos, Langston Galloway, Ozan Yılmaz, Thomas Akyazılı

Forvetler: Ataberk Aksu, Egehan Arna, Jakeenan Gant, Tre’Shawn Thurman

Pivotlar: Ahmet Düverioğlu, Jeremy Simmons, Metehan Akyel, Petr Cornelie

TAKIM İSTATİSTİKLERİ (FENERBAHÇE BEKO - SAFİPORT EROKSPOR)

Sayı: 94.43 - 81.30

Ribaund: 34.89 - 30.03

Asist: 21.46 - 19.73

Top çalma: 6.96 - 8.03

Blok: 2.43 - 1.57

İki sayı: %55.4 - %55

Üç sayı: %39.4 - %33.9

Serbest atış: %76.9 - %75.3

İSTATİSTİK LİDERLERİ (FENERBAHÇE BEKO - SAFİPORT EROKSPOR)

Sayı: Talen Horton-Tucker 12.52 - 15.17 Jordon Crawford

Ribaund: Nicolo Melli 5.27 - 6.23 Petr Cornelie

Asist: Wade Baldwin IV 4.90 - 5.86 Jordon Crawford

Top çalma: Talen Horton-Tucker 1.24 - 1.27 Egehan Arna

Blok: Armando Bacot 0.95 - 0.50 Petr Cornelie

Verimlilik: Talen Horton-Tucker 273 - 403 Jordon Crawford

