Türk sinemasının sevilen yapımları arasında yer alan Organize İşler serisinin ikinci filmi Organize İşler Sazan Sarmalı, televizyon ekranlarında yeniden izleyiciyle buluştu. ''Organize İşler Sazan Sarmalı oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?'' soruları ise filmin ekrana gelmesi ile merak konusu haline geldi.

Yönetmen koltuğunda Yılmaz Erdoğan’ın oturduğu Organize İşler Sazan Sarmalı filminin senaryosu da yine Erdoğan imzası taşıyor. Serinin ilk filmiyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Organize İşler’in devam halkası olan Sazan Sarmalı, vizyona girdiği dönemde büyük ses getirmişti. Peki, Organize İşler Sazan Sarmalı oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?

ORGANİZE İŞLER SAZAN SARMALI OYUNCULARI KİMLER?

Organize İşler Sazan Sarmalı filminin başrollerinde Yılmaz Erdoğan ile Kıvanç Tatlıtuğ yer alırken, komedi ve aksiyon türü hikayeye deneyimli oyuncular eşlik ediyor.

Filmde Yılmaz Erdoğan “Asım Noyan”, Kıvanç Tatlıtuğ ise “Sarı Saruhan” karakterini canlandırıyor. Kadroda ayrıca Ezgi Mola, Rıza Kocaoğlu, Bensu Soral, Okan Cabalar, Ahmet Mümtaz Taylan, Ersin Korkut, Ata Demirer ve Güven Kıraç gibi dikkat çeken isimler bulunuyor.

ORGANİZE İŞLER SAZAN SARMALI OYUNCU KADROSU:

Yılmaz Erdoğan (Asım Noyan)

Kıvanç Tatlıtuğ (Sarı Saruhan)

Ezgi Mola (Lerzan Berrak)

Rıza Kocaoğlu (Arıza Rıza)

Bensu Soral (Nazlı Noyan)

Okan Cabalar (Taklacı Ziya)

Ahmet Mümtaz Taylan (Kerami)

Atakan Çelik (Bahadır)

Erdem Baş (Dombili Hayri)

Ersin Korkut (Pokemon Ersin)

Güven Kıraç (İhsan)

Ekin Türkmen (Ecem)

Ata Demirer (Sıtkı Besnici)

Mahir İpek (Taci)

Cihan Talay (Nektar)

Safa Sarı (Naim)

Hamza Yazıcı (Muko)

Yasin Sofuoğlu (Artin)

ORGANİZE İŞLER SAZAN SARMALI NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Organize İşler serisinin ikinci filmi olan Sazan Sarmalı’nın çekimleri 2018 yılında İstanbul’da gerçekleştirildi. Filmin hazırlık süreci uzun süre devam ederken, çekimler şehrin farklı bölgelerinde yapıldı. Yapımın ilk olarak 2019 yılının ocak ayında vizyona girmesi planlandı ancak daha sonra tarih değişikliğine gidildi.

Film 1 Şubat 2019 tarihinde sinemalarda gösterime girdi. Vizyondaki sürecinin ardından kısa süre içinde dijital platformda yayınlanan yapım, o dönemde sinema sektöründe geniş yankı uyandırmıştı.

ORGANİZE İŞLER SAZAN SARMALI KONUSU NE?

Filmde dolandırıcılık işleriyle uğraşan Asım Noyan nedeniyle gelişen olaylar ve Sarı Saruhan'ın eklenen hikayesi anlatılıyor. Karmaşık ilişkiler, yanlış anlaşılmalar ve planların iç içe geçtiği hikayede izleyiciyi hem komedi hem de aksiyon dolu sahneler karşılıyor.

