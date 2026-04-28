Türk sinemasının unutulmaz serileri arasında yer alan Hababam Sınıfı’nın dikkat çeken yapımlarından “Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor”, yeniden televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. ''Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor ne zaman, nerede çekildi?'' merak edilirken aynı zamanda filmin oyuncu kadrosu ve konusu da gündemde.

Tarık Akan, Kemal Sunal ve Halit Akçatepe’nin de kadroda bulunmadığı ilk film olan Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor yeniden ekranlara geliyor. Öte yandan usta oyuncu Münir Özkul’un yer aldığı son Hababam Sınıfı filmi olmasıyla da bilinen yapım son derece büyük bir ilgi görüyor. Peki, Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor ne zaman, nerede çekildi? Oyuncuları kimler, konusu nedir?

HABABAM SINIFI DOKUZ DOĞURUYOR NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor 1978 yılında çekilerek 1 Şubat 1979 tarihinde vizyona girdi. Serinin 5. filmi olan yapım, Hababam Sınıfı serisinin son filmlerinden biri.



HABABAM SINIFI DOKUZ DOĞURUYOR NEREDE ÇEKİLDİ?

''Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor'' filmi Hababam Sınıfı serisiyle özdeşleşen İstanbul’daki Adile Sultan Kasrı’nda çekildi. Üsküdar’da, Validebağ Korusu içerisinde yer alan tarihi yapı filmde Özel Çamlıca Lisesi olarak kullanıldı. Aynı mekan, serinin diğer filmlerinde de okul olarak izleyici karşısına çıktı.

HABABAM SINIFI DOKUZ DOĞURUYOR OYUNCULARI

Öğrenciler

Zümrüt Cansel - Ayşe (seslendirme: Aliye Uzunatağan)

İlyas Salman - Bilo Ağa

Talip Güran - Kıvırcık Ömer (seslendirme: Erhan Yazıcıoğlu)

Feridun Şavlı - Domdom Ali (seslendirme: Sezai Alptekin)

Ali İnce - Ali

Ahmet Arıman - Hayta İsmail

Sevda Aktolga - Sevda (seslendirme: Gülen Kıpçak)

Bülent Haksever - Kıllı Sami

Tayfun Akalın - Tayfun

Faruk Şavlı - Faruk

Açelya Aytaç - Açelya

Tekgül Gözalan - Tekgül

Okul ve Diğer Karakterler

Münir Özkul - Kel Mahmut (Müdür Muavini)

Şener Şen - Badi Ekrem (Beden Eğitimi)

Perran Kutman - Hürrem Hoca (Biyoloji)

Şevket Altuğ - Şevket Hoca (Kimya)

Sıtkı Akçatepe - Paşa Nuri (Fizik) (seslendirme: Mümtaz Ener)

Hayri Karabey - Rıza Hoca (Coğrafya) (seslendirme: Timuçin Caymaz)

Talat Dumanlı - Sıtkı Hoca (Matematik) (seslendirme: Rıza Tüzün)

Nejat Gürçen - Öğretmen

Muharrem Gürses - Okul Müdürü

Adile Naşit - Hafize Ana

Nuri Tuğ - Veysel Efendi

HABABAM SINIFI DOKUZ DOĞURUYOR KONUSU NEDİR?

Filmde Hababam Sınıfı’nın alışılmış yaramazlıkları devam ederken, hikayeye yeni karakterler ve olaylar dahil oluyor. Sınıfa katılan ve kendisini ağa olarak tanıtan Bilo karakteri etrafında gelişen eğlenceli olaylar dikkat çekiyor.

Bunun yanı sıra okulda görev yapan disiplinli bir öğretmenin gelişiyle sınıf içindeki dengeler değişiyor.

