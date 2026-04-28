Fenerbahçe forması giyen Anderson Talisca, Süper Lig'deki Galatasaray derbisinde kaçırdığı penaltı hakkında sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yayımladı.

Brezilyalı yıldızın yaptığı açıklama şu şekilde:

"Penaltıyı atan benim. Sorumluluk bana ait. İşte böyle anlarda gerçek takım arkadaşlarının kim olduğunu görürsün. Penaltıyı atmamı kimse söylemedi çünkü penaltıyı atan benim. Bu sorumluluğu ben aldım çünkü bu benim görevim. Eğer derbide golü atsaydım, en iyisi olurdum. Daha önce birçok maçta olduğum gibi. Ama sonuçta bu oyunun bir parçası. Herkesin fikrine saygı duyuyorum. Ama nasıl bir oyuncu olduğumu biliyorum. Bu yüzden bu formayı giyiyorum. Farklı pozisyonlarda oynuyorum ve bunu gururla yapıyorum. Tek hedefim var, kulübün şampiyon olmasına yardımcı olmak. Hiçbir şeyden, hiç kimseden saklanmam."

