Hababam Sınıfı Güle Güle ne zaman çekildi, oyuncuları kimler?

Kaynak: Türkiye Gazetesi 17 Temmuz 2025 17:54 - Güncelleme: 17 Temmuz 2025 17:54 - Güncelleme:

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Türk sinemasının unutulmaz serilerinden biri olan Hababam Sınıfı sinemaseverlerin hafızasında silinmez izler bırakmaya devam ediyor. Serinin altıncı filmi olan "Hababam Sınıfı Güle Güle" tekrar ekranlara geliyor. Kült yapımı izleyenler ise Hababam Sınıfı Güle Güle ne zaman çekildi, oyuncuları kimler merakla araştırmaya başlamış durumda.

Hababam Sınıfı Güle Güle filminin yönetmen koltuğunda, seriyi beyaz perdeye kazandıran usta isim Ertem Eğilmez oturuyor. Peki, Hababam Sınıfı Güle Güle ne zaman çekildi, oyuncuları kimler? HABABAM SINIFI GÜLE GÜLE NE ZAMAN ÇEKİLDİ? Türk sinemasının efsanevi serilerinden biri olan Hababam Sınıfı’nın altıncı filmi olan Hababam Sınıfı Güle Güle 1981 yılında çekildi. Hababam serisinin son halkası olan Hababam Sınıfı Güle Güle 2000’li yıllarda çekilen yeni nesil devam filmlerinden önceki dönemin son yapımı. İlgili Haber Sev Kardeşim filmi ne zaman, nerede çekildi, oyuncuları kimler? Başrollerde Tarık Akan ve Hülya Koçyiğit yer alıyor HABABAM SINIFI GÜLE GÜLE OYUNCULARI KİM? ÖĞRENCİLER: Yaprak Özdemiroğlu – Gamze

Mehmet Ali Erbil – Ali

Fulya Özcan – Ayşegül

Osman Cavcı – Ekrem

Yonca Evcimik – Yonca

Serdar Şekür – Kerem

Kemal Uzun – Sefa

Cem Özer – Mülayim

Melih Çardak – Engin

Orhan Başaran – Bücür

Mehmet Nuri Durak

Özden Özgürdal OKUL VE DİĞER KARAKTERLER: İlyas Salman – Mehmet Bülbül (Edebiyat Öğretmeni)

Savaş Dinçel – Müjdat Eken (Beden Eğitimi Öğretmeni)

Ayşen Gruda – Melahat Hoca (Coğrafya Öğretmeni)

Şevket Altuğ – Şevket Hoca (Kimya Öğretmeni)

Hüseyin Kutman – Osman Hoca (Tarih Öğretmeni)

Ali Kaya – George Brown (İngilizce Öğretmeni)

Sıtkı Akçatepe – Paşa Nuri (Fizik Öğretmeni)

Ahmet Açan – Okul Müdürü

Adile Naşit – Hafize Ana

Osman Bardakçı – Mehmet Hoca’nın Babası İlgili Haber Hababam Sınıfı'nın ünlü oyuncusu Ahmet Sezerel'in son hali ortaya çıktı! Eşi kendisinden de ünlü çıktı HABABAM SINIFI GÜLE GÜLE KONUSU NEDİR? Filmde, doğu illerinden gelen ve edebiyat öğretmeni olan Mehmet Bülbül’ün Özel Çamlıca Lisesi’ne atanmasıyla gelişen olaylar anlatılıyor. Öğrenciler ilk başta yöresel şivesiyle konuşan öğretmenlerine önyargılı yaklaşır. Ancak Mehmet Hoca’nın anlayışlı ve sevgi dolu yaklaşımıyla hem öğrencilerin hem de öğretmen arkadaşlarının saygısını kazanır. Hafize Ana'nın kızı Ayşegül’ün okulda yaşadığı zorluklar, öğretmenin desteğiyle çözülmeye çalışılır. Ayşegül ile yakından ilgilenen Mehmet Hoca, zamanla öğrencilerin hayatında önemli bir figür haline gelir. Sonunda tayini çıkan Mehmet Hoca, öğrencilerinin düzenlediği veda töreniyle okuldan ayrılır. İlgili Haber Hababam Sınıfı Uyanıyor oyuncuları kimler, ne zaman ve nerede çekildi? Rıfat Ilgaz’ın unutulmaz eseri yeniden ekranlarda

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Betül Tokkan