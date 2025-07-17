Hababam Sınıfı Güle Güle ne zaman çekildi, oyuncuları kimler?
Türk sinemasının unutulmaz serilerinden biri olan Hababam Sınıfı sinemaseverlerin hafızasında silinmez izler bırakmaya devam ediyor. Serinin altıncı filmi olan "Hababam Sınıfı Güle Güle" tekrar ekranlara geliyor. Kült yapımı izleyenler ise Hababam Sınıfı Güle Güle ne zaman çekildi, oyuncuları kimler merakla araştırmaya başlamış durumda.
Hababam Sınıfı Güle Güle filminin yönetmen koltuğunda, seriyi beyaz perdeye kazandıran usta isim Ertem Eğilmez oturuyor. Peki, Hababam Sınıfı Güle Güle ne zaman çekildi, oyuncuları kimler?
HABABAM SINIFI GÜLE GÜLE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Türk sinemasının efsanevi serilerinden biri olan Hababam Sınıfı’nın altıncı filmi olan Hababam Sınıfı Güle Güle 1981 yılında çekildi.
Hababam serisinin son halkası olan Hababam Sınıfı Güle Güle 2000’li yıllarda çekilen yeni nesil devam filmlerinden önceki dönemin son yapımı.
HABABAM SINIFI GÜLE GÜLE OYUNCULARI KİM?
ÖĞRENCİLER:
- Yaprak Özdemiroğlu – Gamze
- Mehmet Ali Erbil – Ali
- Fulya Özcan – Ayşegül
- Osman Cavcı – Ekrem
- Yonca Evcimik – Yonca
- Serdar Şekür – Kerem
- Kemal Uzun – Sefa
- Cem Özer – Mülayim
- Melih Çardak – Engin
- Orhan Başaran – Bücür
- Mehmet Nuri Durak
- Özden Özgürdal
OKUL VE DİĞER KARAKTERLER:
- İlyas Salman – Mehmet Bülbül (Edebiyat Öğretmeni)
- Savaş Dinçel – Müjdat Eken (Beden Eğitimi Öğretmeni)
- Ayşen Gruda – Melahat Hoca (Coğrafya Öğretmeni)
- Şevket Altuğ – Şevket Hoca (Kimya Öğretmeni)
- Hüseyin Kutman – Osman Hoca (Tarih Öğretmeni)
- Ali Kaya – George Brown (İngilizce Öğretmeni)
- Sıtkı Akçatepe – Paşa Nuri (Fizik Öğretmeni)
- Ahmet Açan – Okul Müdürü
- Adile Naşit – Hafize Ana
- Osman Bardakçı – Mehmet Hoca’nın Babası
HABABAM SINIFI GÜLE GÜLE KONUSU NEDİR?
Filmde, doğu illerinden gelen ve edebiyat öğretmeni olan Mehmet Bülbül’ün Özel Çamlıca Lisesi’ne atanmasıyla gelişen olaylar anlatılıyor.
Öğrenciler ilk başta yöresel şivesiyle konuşan öğretmenlerine önyargılı yaklaşır. Ancak Mehmet Hoca’nın anlayışlı ve sevgi dolu yaklaşımıyla hem öğrencilerin hem de öğretmen arkadaşlarının saygısını kazanır.
Hafize Ana'nın kızı Ayşegül’ün okulda yaşadığı zorluklar, öğretmenin desteğiyle çözülmeye çalışılır. Ayşegül ile yakından ilgilenen Mehmet Hoca, zamanla öğrencilerin hayatında önemli bir figür haline gelir. Sonunda tayini çıkan Mehmet Hoca, öğrencilerinin düzenlediği veda töreniyle okuldan ayrılır.