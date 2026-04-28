Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) uzun yıllardır üyesi olduğu Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nden (OPEC) ayrılma kararı alması, petrol arzı ve fiyat politikaları açısından yeni bir dönemin kapısını araladı. 1 Mayıs itibarıyla yürürlüğe girecek karar üretim kotaları ve enerji stratejileri açısından dikkatle takip edilirken ''OPEC nedir, OPEC ülkeleri hangileri?'' merak ediliyor.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 1 Mayıs itibarıyla Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC+ üyeliklerinden ayrılma kararı aldığını duyurdu. BAE Enerji ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, kararın ülkenin uzun vadeli stratejik ve ekonomik vizyonu ile değişen enerji profili doğrultusunda alındığı belirtilerek, özellikle yurt içi enerji üretimine yönelik yatırımların hızlanmasının bu adımda etkili olduğu ifade edildi. Peki, OPEC nedir, OPEC ülkeleri hangileri?

OPEC NEDİR?

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü olarak bilinen OPEC, 1960 yılında İran, Irak, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Venezuela tarafından kurulan uluslararası bir yapıdır. Örgütün temel amacı, üye ülkelerin petrol üretim politikalarını ortak bir çerçevede belirlemek ve küresel piyasalarda fiyat istikrarını sağlamaktır.

Yıllar içinde dünya enerji piyasasında önemli bir aktör haline gelen OPEC, üretim kotaları üzerinden arz dengesini yöneterek petrol fiyatları üzerinde etkili olmaya devam etmektedir.

OPEC ÜLKELERİ HANGİLERİ?

Günümüzde OPEC’in üye yapısı zaman içinde değişiklik göstermiştir. Örgütte halen Cezayir, Kongo, Ekvator Ginesi, Gabon, İran, Irak, Kuveyt, Libya, Nijerya, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Venezuela yer almaktadır. Daha önce Katar, Endonezya, Ekvador ve Angola gibi ülkeler de OPEC bünyesinde bulunmuş ancak farklı dönemlerde üyeliklerini sonlandırmıştır.

1 Mayıs 2026'dan itibaren de Birleşik Arap Emirlikleri OPEC'ten ayrılacağını duyurdu.

