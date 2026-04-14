Türkiye'ye 'arabuluculuk' ziyareti! Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD-İran ateşkesi için gelecek
Pakistan Başbakanı Şerif, İslamabad’ın ABD ile İran arasında sürdürdüğü arabuluculuk çabaları kapsamında Suudi Arabistan ve Türkiye’yi ziyaret edecek. Şerif'in çarşamba günü Riyad'a gitmesi ardından ise Ankara'ya bir ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor.
Salı günü yapılan resmi açıklamaya göre, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif iki haftalık kırılgan ateşkes süresince ABD-İsrail savaşını sona erdirmek amacıyla İslamabad’da gerçekleştirilmesi planlanan olası ikinci tur görüşmeler öncesinde Suudi Arabistan ve Türkiye’yi ziyaret edecek.
Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamada, Şerif'in Cumhurbaşkanı Asif Zardari ile bir araya gelerek, “barış çabalarını teşvik etmek amacıyla daha fazla angajman sağlamak” için Suudi Arabistan ve Türkiye'ye yapacağı ziyaretler de dahil olmak üzere, savaşan iki taraf arasında Pakistan'ın sürdürdüğü arabuluculuk çalışmaları hakkında bilgi verdiği belirtildi.
ÇARŞAMBA GÜNÜ ROTA RİYAD!
Açıklamada Şerif'in ziyaretlerinin takvimi yer almamasına rağmen, Dışişleri Bakanlığı'ndan bir kaynak daha önce, Şerif'in Çarşamba günü Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşmek üzere Riyad'a gideceğini söylemişti.
SONRAKİ DURAK ANKARA OLACAK
Kaynak, Şerif'in Riyad gezisinin ardından Türkiye'nin başkenti Ankara'yı ziyaret edeceğini belirtti.
Zardari yaptığı açıklamada, “Pakistan, böylesine kritik bir diyalog için bir platform sağlayarak, uluslararası toplumda sorumlu ve kilit bir devlet olarak konumunu yeniden teyit etmiş ve barış sağlama konusundaki itibarını dünyaya bir kez daha kanıtlamıştır” dedi.
GÖZLER İKİNCİ TUR MÜZAKERELERE ÇEVRİLDİ
Pakistan, geçen hafta iki haftalık bir ateşkes sağladıktan sonra, Cumartesi günü Washington ile Tahran arasında nadir görülen yüz yüze görüşmelere ev sahipliği yaptı; ancak görüşmeler bir anlaşma sağlanamadan sona erdi.
Arabuluculuk sürecine yakın iki Pakistanlı hükümet kaynağı, Pakistan'ın daveti üzerine “çok yakında” İslamabad'da ikinci tur görüşmelerin gerçekleşmesinin beklendiğini söyledi.
28 Şubat'tan bu yana İran'da ABD-İsrail hava saldırılarında 3.300'den fazla kişi öldü.