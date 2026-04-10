Kurban Bayramı öncesi dikkat çeken karar! O ilde hayvan pazarları kapatıldı
Balıkesir genelinde faaliyet gösteren tüm hayvan pazarları kapatıldı. Açıklamada, "Balıkesir Valiliğinden gelen kararla şap hastalığı nedeniyle hayvan pazarlarının tamamı kapatılmıştır" denildi.
Gönen Ticaret Borsası tarafından yapılan açıklamada, Balıkesir Valiliği'nin kararıyla il genelinde faaliyet gösteren tüm hayvan pazarlarının ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığı bildirildi.
AMAÇ, HASTALIĞIN YAYILMASINI ÖNLEMEK
Açıklamada, "Balıkesir Valiliğinden gelen kararla şap hastalığı nedeniyle hayvan pazarlarının tamamı kapatılmıştır" ifadelerine yer verildi. Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden biri olan Balıkesir'de, özellikle Kurban Bayramı öncesinde artan hayvan hareketliliği nedeniyle alınan kararın, hastalığın yayılmasını önlemeye yönelik olduğu değerlendiriliyor.
Yetkililer, üretici ve yetiştiricilere tedbirlere titizlikle uyma çağrısında bulunurken, sürece ilişkin gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılmaya devam edileceği bildirildi.