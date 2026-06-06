Türkiye'nin en sıcak illerinden olan ve güneşe ateş edilen şehir olarak bilinen Adana'da aşırı sıcaklar yaşanmaya başladı. Termometrelerin şimdiden 33 dereceyi gösterdiği kentte vatandaşlar park ve bahçelerdeki gölgelik alanlara sığındı. Bazı vatandaşlar sıcaktan şehri terk etmek gerektiğini belirtirken, bazıları da haziran böyleyse temmuz ve ağustosu düşünemediklerini söyledi.

Adana'da haziran ayının ilk günlerinde hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretmeye başladı. Park ve bahçelerdeki termometreler 33 dereceye ulaşınca kentte dışarı çıkmak zorunda kalan vatandaşlar gölgelik alan aradı.

Güneşe ateş edilen şehir alev alev! Haziran böyleyse temmuz ve ağustos çok yakar

"ADANA'YI TERK ETMEK LAZIM"

Adana'da yaşayan Adnan Demir, sıcaklığın şimdiden katlanılamaz boyuta ulaştığını anlatarak, "Adana çok sıcak, Adana'yı terk etmek lazım. Şehir olduğu gibi yanıyor. Vatandaşlar bence evden dışarıya çıkmasın. Çıktıklarında da park veya bahçe gibi yerler bulup buralarda takılsınlar. Gündüz vakti kesinlikle çıkılmamalı. Şuanda kaç derece olduğunu bilmiyorum ama çok terledim" ifadelerini kullandı.

"TEMMUZ VE AĞUSTOSU DÜŞÜNEMİYORUM"

Özgün Mert ise, "Adana'da yemin ediyorum yerde beton yok, lav var. Sıcak yerden geliyor. Daha haziran ayında hava böyleyse temmuz ve ağustos aylarını düşünemiyorum. Şimdi 40 derece diyorlar, o aylarda 50-60 dereceyi görürüz. Biz burada zaten cehennemi yaşıyoruz. Yandık, kavrulduk" dedi.

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