ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programında geçtiğimiz haftalardaki bir konu çok konuşulmuştu. Derya ve Yusuf çifti, programdaki tartışmalarıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Yusuf adlı kişinin eşine yönelik “Dişlerini görmek istemiyorum” sözleri tepki çekmişti. Genç kadın geçirdiği değişim sonrası yeniden programa katıldı.

ATV’de izleyiciyle buluşan Esra Erol’da programında, eşi tarafından zorbalık gören Derya Çapar, yaşadığı değişimin ardından bir kez daha ekran karşısına çıktı.

“DİŞLERİNİ GÖRMEK İSTEMİYORUM BEN SENİN!” Program esnasında Yusuf Çapar, konuştuğu sırada araya giren Derya Çapar’a sinirlenerek “Dişlerini görmek istemiyorum ben senin, bari yana dön” ifadelerini kullanmıştı.

ESRA EROL’DAN DESTEK: GÜLEBİLDİĞİN KADAR GÜL Bu sözlerin ardından Derya Çapar’ın utanç içinde ağzını kapatması dikkat çekerken, sunucu Esra Erol duruma anında müdahale etmişti. Esra Erol, genç kadına destek olmak amacıyla “Çok güzel, gülümse aşkım, gülümse. Hatta gülebildiğin kadar gül” diyerek moral vermişti.

STÜDYODA GERGİN ANLAR YAŞANDI Yusuf Çapar’ın çocuklarla ilgili ifadeleri sonrası stüdyodaki tansiyon yeniden yükselmişti. “Çocukları bırakıp komşuya gitmen bile yeterli” sözlerine sinirlenen Derya Çapar, ayağa kalkarak tepki göstermişti. Derya Çapar, “Nereye gittim?” diyerek eline aldığı su şişesiyle Yusuf Çapar’a doğru yürümüştü. Derya Çapar’ın bağırarak tepki göstermesi stüdyoda gergin anların yaşanmasına neden olmuştu.

DİŞ TEDAVİSİ İÇİN DESTEK GELMİŞTİ Öte yandan programın önceki bölümlerinde yayına katılan bir diş hekiminin, Derya Çapar’a destek verdiği bilgisi paylaşıldı. Hekim, canlı yayında “Derya Hanım’ın önce dişlerini yapacağız sonra istediği gibi Nişantaşı’nda patates kızartması yiyeceğiz” diyerek genç kadına moral vermişti.

DEĞİŞİMİ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU İlerleyen yayınlarda Derya Çapar’ın diş tedavisinin yapıldığı görüldü. Canlı yayında yaşadığı zor anlarla hafızalarda yer eden Derya Çapar’ın geçirdiği değişim, dikkat çekti. İzleyiciler, genç kadının son haliyle ilgili çok sayıda destek mesajı paylaştı.

