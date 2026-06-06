TOKİ kurasız ev satışı hangi illerde fiyatları nasıl 2026?
TOKİ kurasız ev satışı hangi illerde ve fiyatları merak ediliyor. 64 ilde satışa çıkaracağı yaklaşık 20 bin konut için takvim netleşti. Açık satış yöntemiyle gerçekleştirilecek kampanyada kura ve ön başvuru şartı aranmayacak. Vatandaşlar, satış tarihleri, ödeme seçenekleri ve konutların yer aldığı illere ilişkin detayları araştırıyor.
TOKİ'nin orta gelir grubuna yönelik yeni konut kampanyası için geri sayım başladı. Türkiye genelinde binlerce konutun satışa sunulacağı organizasyonda başvuru şartlarından ödeme planlarına kadar birçok detay belli olurken, vatandaşların gözü satış sürecine çevrildi.
TOKİ KURASIZ EV SATIŞI HANGİ İLLERDE?
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 2026 yılı kapsamında 64 ilde yaklaşık 20 bin konutu açık satış yöntemiyle vatandaşlarla buluşturacak. Kampanya kapsamında konutlar kura çekimi yapılmadan satışa sunulacak.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından paylaşılan bilgilere göre satışlar 15 Haziran-17 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
En fazla konut satışının yapılacağı iller arasında Bursa 2 bin 190 konutla ilk sırada bulunurken, Ankara 2 bin 62 konutla ikinci sırada yer alıyor. Hatay'da 1238, Kahramanmaraş'ta 1073, Malatya'da ise 1000 konut satışa çıkarılacak. Konya'da 998, Samsun'da 684 ve Batman'da 588 konut vatandaşların tercihine sunulacak.
Kampanyada ikamet şartı bulunmuyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve 18 yaşını dolduran kişiler, eşleri adına kayıtlı konut bulunmaması şartıyla istedikleri ildeki projelerden yararlanabilecek.
|Şehir
|Konut Sayısı
|Afyonkarahisar
|395
|Ağrı
|118
|Aksaray
|219
|Amasya
|68
|Ankara
|2062
|Antalya
|46
|Ardahan
|14
|Artvin
|30
|Aydın
|310
|Balıkesir
|213
|Batman
|588
|Bayburt
|172
|Bilecik
|206
|Bingöl
|88
|Bitlis
|262
|Burdur
|269
|Bursa
|2190
|Çanakkale
|108
|Çankırı
|83
|Çorum
|157
|Denizli
|319
|Düzce
|130
|Edirne
|127
|Erzincan
|37
|Erzurum
|21
|Eskişehir
|565
|Giresun
|38
|Gümüşhane
|44
|Hakkari
|86
|Isparta
|176
|İzmir
|306
|Karabük
|127
|Karaman
|120
|Kars
|48
|Kastamonu
|28
|Kayseri
|104
|Kırıkkale
|85
|Kırklareli
|139
|Kırşehir
|220
|Kocaeli
|433
|Konya
|998
|Kütahya
|127
|Manisa
|115
|Mardin
|452
|Mersin
|272
|Muğla
|97
|Muş
|147
|Nevşehir
|317
|Rize
|5
|Sakarya
|20
|Samsun
|684
|Siirt
|294
|Sivas
|203
|Şırnak
|275
|Tekirdağ
|424
|Tokat
|61
|Van
|161
|Yozgat
|216
|Zonguldak
|19
|Elazığ
|61
|Gaziantep
|7
|Hatay
|1238
|Kahramanmaraş
|1073
|Malatya
|1000
TOKİ 64 İLDE 20 BİN KONUT SATIŞI 2026 FİYATLARI
TOKİ tarafından satışa çıkarılacak konutların kesin fiyat listeleri proje bazında açıklanacak. Satış fiyatları ve ödeme koşulları, Halkbank ve Ziraat Bankası şubeleri ile TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak. Bu nedenle her il ve proje için farklı fiyatlandırmalar uygulanabilecek.
Kampanyada vatandaşlara üç farklı ödeme seçeneği sunulacak. İlk seçenekte peşin ödeme yapanlara yüzde 25 indirim uygulanacak. İkinci seçenekte yüzde 50 peşinat verenler için 72 ay vadeli ödeme planı ve yüzde 8 indirim imkanı sağlanacak. Üçüncü seçenekte ise yüzde 50 peşinatla 60 ay vadeli ödeme modeli tercih edilebilecek.