Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir’e bağlı 6 beldede bugün yapılacak belediye başkanlığı ve belediye meclisi üyeliği seçimi için 10 bin 713 seçmen sandık başına gidecek. Adaylar arasındaki en ilginç yarış ise Gümüşhane’ye bağlı Tekke beldesinde yaşanacak. Tekke’de akraba olan iki adaydan biri Cumhur İttifakı adına, diğeri ise CHP adına seçime katılıyor. Seçimler için 6 belde genelinde 36 sandık kurulacak. Ayrıca Türkiye genelinde 362 mahallede de muhtarlık seçimi yapılacak.

Haber Merkezi ANKARA - Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir’e bağlı 6 beldede bugün belediye başkanlığı ve belediye meclisi üyeliği seçimleri yapılacak. Cumhur İttifakı, 6 beldenin tamamında ‘İttifak’ yaparak seçime giriyor. Bu kapsamda, 5 beldede AK Parti’nin adayı ile bir beldede MHP adayı ile seçime girilecek. AK Parti, Tokat’a bağlı Bağtaşı, Yolüstü ve Çevrecik, Nevşehir’e bağlı Mustafapaşa ile Gümüşhane’ye bağlı Tekke beldesinde aday çıkarırken, MHP ise Tokat’ın Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu beldesinde aday gösterdi. Böylece Cumhur İttifakı 6 beldede tek adayla seçime girmiş olacak. CHP ise Mustafapaşa, Çevrecik ve Tekke olmak üzere üç beldede aday çıkardı. Cumhur İttifakı özellikle son iki haftada seçim yapılacak beldelere adeta çıkarma yaptı. Bakanlar, parti yöneticileri ve milletvekilleri bu beldelerde seçmenlerin oyunu alabilmek için yoğun bir ziyaret programı gerçekleştirdi. CHP ise parti içinde yaşanan yönetim krizi nedeniyle seçimleri bir anlamda ikinci plana atmıştı. Son iki günde CHP Grup Başkanı Özgür Özel aday çıkardıkları beldelerde mini mitinglerle seçim kampanyası yürüttü.

AKRABA ADAYLAR

Adaylar arasındaki en ilginç yarış ise Gümüşhane’ye bağlı Tekke beldesinde yaşanacak. Tekke’de akraba olan iki adaydan biri Cumhur İttifakı adına, diğeri ise CHP adına seçime katılıyor. 3 bine yakın seçmenin olduğu Tekke’de CHP’nin adayı Barış Demirkıran, Cumhur İttifakı’nın adayı Kemalettin Demirkıran’a karşı yarışa katılıyor.

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10 BİNDEN FAZLA SEÇMEN VAR

Yeniden belde statüsü kazandıkları seçim yapılacak yerlerde toplam 10 bin 713 seçmen bulunuyor. Seçimler için 36 sandık kurulacak. 2 bin 969 seçmen ile Gümüşhane’nin merkeze bağlı Tekke beldesi en fazla seçmen sayısına sahip. Tekke’de seçimler için 9 sandık kurulacak. En az seçmen ise Tokat’ın Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu beldesinde bulunuyor. Kuşçu’da iki sandık kurulacak ve 710 seçmen sandık başına gidecek. Ayrıca Türkiye genelinde 362 mahallede de muhtarlık seçimi yapılacak. Seçimlerde oy verme başlangıç saati 08.00, sandıkların kapanış saati ise 17.00 olarak uygulanacak. Beldelerde yapılacak ara seçimlere 27 siyasi parti katılacak.

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