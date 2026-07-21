Fenerbahçe - Gornik Zabrze maçı öncesi olay çıktı
Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda temsilcimiz Fenerbahçe'ye konuk olan Gornik Zabrze'de maç öncesi Polonyalı taraftarlar taşkınlık çıkarırken güvenlik güçleri müdahale etti.
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Gornik Zabrze'yi konuk ettiği maç öncesinde deplasman tribününde gerginlik çıktı.
GÜVENLİK GÜÇLERİ MÜDAHALE ETTİ
Chobani Stadı'ndaki müsabaka öncesinde Polonya ekibinin taraftarlarının taşkınlık çıkarması nedeniyle arbede yaşandı. Güvenlik güçleri, tribünde taşkınlık yapan Gornik Zabrze taraftarına müdahale etti. Yaşanan gerginlik anları sarı lacivertli taraftarlar tarafından görüntülendi.
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FENERBAHÇELİ TARAFTARLARDAN TEPKİ
Fenerbahçeli taraftarların da deplasman tribününde yaşanan olaylara tepki gösterdiği aktarıldı.
KADIKÖY KAPALI GİŞE
Fenerbahçeli taraftarlar, maça yoğun ilgi gösterdi. Maçtan önce stat civarında toplanan sarı-lacivertliler, oyuncuları tek tek çağırarak tezahüratlarda bulundu. Fenerbahçe taraftarları, kendilerine ayrılan alanın tamamına yakınını doldurdu. Gornik Zabrze taraftarları da takımlarını yalnız bırakmadı. Yaklaşık 700 Polonyalı taraftar, Kadıköy'de takımlarını destekledi.