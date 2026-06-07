Türkiye Gazetesi
Ali Koç ile Hakan Safi arasında sürpriz görüşme
Fenerbahçe'de seçim öncesi eski başkan Ali Koç, başkan adayı Hakan Safi'ye sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.
Özetle DinleAli Koç ile Hakan Safi arasında sürpriz görüşme
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Spor 2 dk önce
Seçim sessiz kalan ve tarafsızlığını koruyan Ali Koç, Hakan Safi ile akşam yemeğinde bir araya geldi.
- Ali Koç, cumartesi günü akşam saatlerinde sürpriz bir ziyarette bulundu.
- Ali Koç ile Hakan Safi, akşam saatlerinde yemekte buluştu.
- İkilinin samimi şekilde sohbet ettiği gözlendi.
- Sosyal medyada Ali Koç'un bu ziyareti, Hakan Safi'ye destek olarak değerlendirildi.
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Seçim öncesi sessiz kalan ve tarafsızlığını koruyan Ali Koç, akşam saatlerinde sürpriz bir ziyarette bulundu.
Ali Koç ile Hakan Safi, akşam saatlerinde yemekte bir araya gelirken ikilinin samimi bir şekilde sohbet etmesi gözlerden kaçmadı. Ali Koç'un bu ziyareti, sosyal medyada Hakan Safi'ye destek olarak değerlendirildi.
Sarı lacivertlilerde Aziz Yıldırım ile başkanlık yarışı veren Hakan Safi, eski başkan Ali Koç'un yönetim kurulu listesindeydi.
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