Fenerbahçe'de seçim öncesi eski başkan Ali Koç, başkan adayı Hakan Safi'ye sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Seçim öncesi sessiz kalan ve tarafsızlığını koruyan Ali Koç, akşam saatlerinde sürpriz bir ziyarette bulundu.

Ali Koç ile Hakan Safi, akşam saatlerinde yemekte bir araya gelirken ikilinin samimi bir şekilde sohbet etmesi gözlerden kaçmadı. Ali Koç'un bu ziyareti, sosyal medyada Hakan Safi'ye destek olarak değerlendirildi.

Sarı lacivertlilerde Aziz Yıldırım ile başkanlık yarışı veren Hakan Safi, eski başkan Ali Koç'un yönetim kurulu listesindeydi.

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