Almanya, Rusya’nın Alman şirketlerine yönelik açık tehditleri ve artan casusluk faaliyetleri üzerine Rus Büyükelçisi’ni Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı "sindirme girişimlerine boyun eğmeyeceğiz" diyerek Rus Büyükelçisi’ni Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı.

"HEDEF GÖSTERİLEN" ALMAN ŞİRKETLERİ

Gerilimin tırmanmasındaki ana nedenlerden biri, Rusya Savunma Bakanlığı'nın geçen hafta yayınladığı bir liste oldu. Moskova, Ukrayna'ya İHA ve savunma bileşeni sağlayan en az üç Alman firmasının da bulunduğu 21 şirketi açıkça hedef gösterdi. Rus bakanlığının, Avrupa halkına yönelik "ülkenizdeki bu şirketlerin yerlerini bilin" şeklindeki uyarısı, Berlin tarafından "açık bir tehdit" olarak görüldü.

GÖZALTINA ALINAN ALMAN VATANDAŞI

Diplomatik krizin yaşandığı saatlerde Rusya'dan bir hamle daha geldi. Rus Federal Güvenlik Servisi (FSB), Pyatigorsk kentinde bir hizmet tesisini havaya uçurmaya çalıştığı iddia edilen bir Alman kadının gözaltına alındığını duyurdu.

Sırt çantasında patlayıcı bir cihazla yakalandığı iddia edilen kadınla ilgili Berlin yönetimi "sessizliğini" koruyor.

BERLİN: "SİNDİRMEYECEĞİZ"

Almanya Dışişleri Bakanlığı, X üzerinden yaptığı açıklamada, "Cevabımız açık. Kendimizi sindirmeyeceğiz. Birliğimizi sınıyorlar ancak casusluk faaliyetleri ve tehditler kesinlikle kabul edilemez" ifadelerini kullandı. Rus Büyükelçiliği ise konuya ilişkin yorum yapmaktan kaçındı.

