Rus askeri istihbaratıyla bağlantılı "Fancy Bear" grubu, Yunanistan'ın en üst askeri kurumu olan Genelkurmay Başkanlığına (HNDGS) ait 27 e-posta hesabının verilerini ele geçirdi.

İngiliz ve Amerikalı siber güvenlik uzmanlarından oluşan Ctrl-Alt-Intel topluluğu, modern casusluk tarihinin en ilginç keşiflerinden birine imza attı. Rus hackerların, ele geçirdikleri verileri sakladıkları sunucunun "ön kapısını" yanlışlıkla açık bırakmasıyla, Yunanistan, Romanya ve Bulgaristan’a yönelik siber saldırı zinciri meydaba geldi.

Araştırmacılar durum hakkında, "Hackerlar devasa bir operasyonel hata yaparak içeri girmemizi sağladılar" yorumunu yaptı.

YUNANİSTAN GENELKURMAYINDA BÜYÜK SIZINTI

Sızdırılan veriler arasında Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı’na (HNDGS) ait 27 kritik e-posta hesabı bulunuyor. Casusluk ağının sadece Atina ile sınırlı kalmadığı, Yunanistan’ın Hindistan ve Bosna Hersek’teki askeri ataşeliklerinin de hedef alındığı belirlendi.

Reuters’ın incelediği belgelere göre , Atina'nın Ege’deki savunma trafiği Rus merceği altında.

NATO ÜSLERİ VE SAVCILAR MARKAJDA

Rus casusluk faaliyetlerinin menzili Yunanistan’la da sınırlı değil. Birçok ülkeye de sızıldı.

Romanya Hava Kuvvetleri’ne ait en az 67 hesap hacklendi. Hedefler arasında NATO hava üsleri ve üst düzey komutanlar var.

Ukrayna'da Rus iş birlikçileriyle mücadele eden 170’ten fazla savcı ve müfettişin hesabı ele geçirildi.

Bulgaristan'da Filibe bölgesindeki yerel yöneticilerin yazışmaları deşifre oldu.

FANCY BEAR KİMDİR?

Saldırının arkasındaki grubun, Rus askeri istihbaratına (GRU) doğrudan bağlı çalışan ve dünya çapında pek çok kritik siber operasyona imza atan "Fancy Bear" olduğu tahmin ediliyor. Moskova yönetimi her zamanki gibi suçlamaları reddetse de, açık unutulan o "sanal kapıdan" sızan veriler tüm okları Kremlin’e çevirmiş durumda.

