Yunanistan’ın Türkiye sınırında yıllardır sürdürdüğü sistematik zulüm, BBC’nin araştırmasıyla yeni bir boyut kazandı! Atina yönetiminin, Pakistanlı ve Afgan göçmenleri 'paralı asker' gibi devşirip, kendi soydaşlarına işkence yaptırdığı deşifre edildi

Yunanistan’ın Türkiye sınırında yıllardır sürdürdüğü sistematik geri itme skandalı, kan donduran yeni bir boyuta ulaştı. BBC’nin aylarca süren araştırmasına göre Atina yönetimi, ülkedeki göçmenleri yeni gelen göçmenlere karşı bir silah olarak kullanıyor.

KİRLİ İTTİFAK: PARA KARŞILIĞI İŞKENCE

Yunan polisi Pakistan, Afganistan ve Suriye kökenli isimleri "paralı asker" gibi devşirerek, sınırı geçen çaresiz insanları taciz etmesi için emir verdi.

Yunanistan'ın Türkiye sınırındaki kirli çarkı deşifre oldu! "Paralı caniler göçmenlere işkence yapmak için talimat aldı"

TÜRKİYE'YE GÖNDERİYOR

BBC News tarafından yürütülen kapsamlı soruşturmada, Yunan sınır polisi maskeli gruplar oluşturarak sınırı geçen diğer göçmenleri Türkiye’ye zorla geri gönderiyor.

Milis gruplarına hizmetleri karşılığında, diğer göçmenlerden çalınan nakit para ve cep telefonları, Yunanistan içinde serbestçe hareket etmelerini sağlayan belgeler ve nakit ödüller veriliyor.

Yunanistan'ın Türkiye sınırındaki kirli çarkı deşifre oldu! "Paralı caniler göçmenlere işkence yapmak için talimat aldı"

FRONTEX RAPORU: BAYILTANA KADAR DÖVDÜLER

Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı Frontex’in 2023 tarihli gizli raporu da vahşeti doğrulmakta. Yunan güvenlik güçlerinin talimatıyla hareket eden milis gruplar, göçmenleri bayılana kadar dövüyor, ölüm ve tecavüzle tehdit ediyor, değerli eşyalarını gasp ettikten sonra nehir ortasında ölüme terk ederek Türkiye tarafına itiyor.

Yunan polislerinin operasyonları Viber üzerinden kodlu mesajlarla koordine ettiği deşifre edildi.

Yunanistan'ın Türkiye sınırındaki kirli çarkı deşifre oldu! "Paralı caniler göçmenlere işkence yapmak için talimat aldı"

"ÇOCUĞUMUN BEZİNİ BİLE ÇIKARDILAR"

Suriye’den gelen mağdur Amal’ın ifadeleri, Yunanistan’ın insanlık dışı yöntemlerini kayda geçirdi. "Çocuğumun bezini bile çıkardılar, değerli bir şey arıyorlardı. Sopalarla nehir kıyısına götürüp bizi suya attılar." Bir diğer mağdur Ahmad ise, insanların nefes alamayacakları kadar dar kamyonlara doldurulduğunu ve direnç gösterenlerin botlardan nehre atıldığını anlattı.

Yunanistan'ın Türkiye sınırındaki kirli çarkı deşifre oldu! "Paralı caniler göçmenlere işkence yapmak için talimat aldı"

Araştırmadaki en sarsıcı detay ise sınır görevlilerinin kendi disiplin soruşturmalarındaki ifadeleri oldu. Bazı memurlar, üstlerine "milislerin kadın göçmenlere tecavüz ettiği" bilgisini ilettiklerini ancak hiçbir işlem yapılmadığını itiraf etti.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) taşınan dosyalarda, maskeli bir şahıs tarafından tecavüze uğradığını iddia eden Afgan bir kadının davası da bulunuyor.

MİÇOTAKİS "HABERSİZİM" DEDİ

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, ağır suçlamalar karşısında "haberim yok" diyerek sorumluluktan kaçmaya çalıştı.

Haberle İlgili Daha Fazlası