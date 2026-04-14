Yunanistan'ın Türkiye sınırındaki kirli çarkı deşifre oldu! "Paralı caniler göçmenlere işkence yapmak için talimat aldı"
Yunanistan’ın Türkiye sınırında yıllardır sürdürdüğü sistematik zulüm, BBC’nin araştırmasıyla yeni bir boyut kazandı! Atina yönetiminin, Pakistanlı ve Afgan göçmenleri 'paralı asker' gibi devşirip, kendi soydaşlarına işkence yaptırdığı deşifre edildi
- Yunan polisi, Pakistan, Afganistan ve Suriye kökenli kişileri 'paralı asker' gibi kullanarak, göçmenlere işkence etmeleri ve Türkiye'ye geri göndermeleri için emir veriyor.
- Bu milis gruplarına hizmetleri karşılığında, diğer göçmenlerden çalınan para ve cep telefonları, Yunanistan içinde serbest dolaşım belgeleri ve nakit ödüller veriliyor.
- Frontex'in gizli raporu da Yunan güvenlik güçlerinin talimatıyla hareket eden milislerin göçmenleri bayılana kadar dövdüğünü, ölüm ve tecavüzle tehdit ettiğini doğruluyor.
- Göçmenler, çocuklarının bezlerinin bile çıkarıldığını, sopalarla nehir kıyısına götürülüp suya atıldıklarını ve dar kamyonlara doldurulduklarını anlatıyor.
- Sınır görevlilerinin kendi disiplin soruşturmalarında, milislerin kadın göçmenlere tecavüz ettiği bilgisinin üstlerine iletildiği ancak işlem yapılmadığı itiraf ediliyor.
- Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) taşınan dosyalarda, maskeli bir şahıs tarafından tecavüze uğradığını iddia eden bir Afgan kadının davası da bulunuyor.
Yunanistan’ın Türkiye sınırında yıllardır sürdürdüğü sistematik geri itme skandalı, kan donduran yeni bir boyuta ulaştı. BBC’nin aylarca süren araştırmasına göre Atina yönetimi, ülkedeki göçmenleri yeni gelen göçmenlere karşı bir silah olarak kullanıyor.
KİRLİ İTTİFAK: PARA KARŞILIĞI İŞKENCE
Yunan polisi Pakistan, Afganistan ve Suriye kökenli isimleri "paralı asker" gibi devşirerek, sınırı geçen çaresiz insanları taciz etmesi için emir verdi.
TÜRKİYE'YE GÖNDERİYOR
BBC News tarafından yürütülen kapsamlı soruşturmada, Yunan sınır polisi maskeli gruplar oluşturarak sınırı geçen diğer göçmenleri Türkiye’ye zorla geri gönderiyor.
Milis gruplarına hizmetleri karşılığında, diğer göçmenlerden çalınan nakit para ve cep telefonları, Yunanistan içinde serbestçe hareket etmelerini sağlayan belgeler ve nakit ödüller veriliyor.
FRONTEX RAPORU: BAYILTANA KADAR DÖVDÜLER
Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı Frontex’in 2023 tarihli gizli raporu da vahşeti doğrulmakta. Yunan güvenlik güçlerinin talimatıyla hareket eden milis gruplar, göçmenleri bayılana kadar dövüyor, ölüm ve tecavüzle tehdit ediyor, değerli eşyalarını gasp ettikten sonra nehir ortasında ölüme terk ederek Türkiye tarafına itiyor.
Yunan polislerinin operasyonları Viber üzerinden kodlu mesajlarla koordine ettiği deşifre edildi.
"ÇOCUĞUMUN BEZİNİ BİLE ÇIKARDILAR"
Suriye’den gelen mağdur Amal’ın ifadeleri, Yunanistan’ın insanlık dışı yöntemlerini kayda geçirdi. "Çocuğumun bezini bile çıkardılar, değerli bir şey arıyorlardı. Sopalarla nehir kıyısına götürüp bizi suya attılar." Bir diğer mağdur Ahmad ise, insanların nefes alamayacakları kadar dar kamyonlara doldurulduğunu ve direnç gösterenlerin botlardan nehre atıldığını anlattı.
Araştırmadaki en sarsıcı detay ise sınır görevlilerinin kendi disiplin soruşturmalarındaki ifadeleri oldu. Bazı memurlar, üstlerine "milislerin kadın göçmenlere tecavüz ettiği" bilgisini ilettiklerini ancak hiçbir işlem yapılmadığını itiraf etti.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) taşınan dosyalarda, maskeli bir şahıs tarafından tecavüze uğradığını iddia eden Afgan bir kadının davası da bulunuyor.
MİÇOTAKİS "HABERSİZİM" DEDİ
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, ağır suçlamalar karşısında "haberim yok" diyerek sorumluluktan kaçmaya çalıştı.