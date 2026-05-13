Netanyahu'dan Körfez ülkesine gizli ziyaret! İran'a saldırılar sırasında BAE'ye gitti
İsrail ile yakın ilişkilerinden dolayı son dönemde dikkat çeken Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Gazze'deki soykırımdan dolayı dünyanın birçok ülkesi tarafından kabul edilmeyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu gizlice topraklarında ağırladı. Netanyahu'nun, 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırıların başlamasının ardından BAE'yi ziyaret ettiği ortaya çıktı.
İsrail Başbakanlık Ofisi, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun İran’a yönelik saldırılar devam ederken gizlice Birleşik Arap Emirlikleri’ni (BAE) ziyaret ettiğini ve BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile görüştüğünü açıkladı.
İRAN SALDIRILARI SONRASI BAE'YE GİZLİ ZİYARET
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun İran’a yönelik 28 Şubat’ta başlatılan "Aslanın Kükremesi" operasyonu sırasında gizli bir ziyaret gerçekleştirdiği ortaya çıktı. İsrail Başbakanlık Ofisi, Netanyahu’nun İran’a yönelik saldırıların tam ortasında gizlice Birleşik Arap Emirlikleri’ni (BAE) ziyaret ettiğini açıklayarak, Netanyahu’nun BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile görüştüğünü aktardı.
TEL AVİV: BİR DÖNÜM NOKTASI
Ofis, "Bu ziyaret, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ilişkilerde tarihi bir dönüm noktası oldu" ifadelerini kullanarak, ziyaretin gerçekleştirildiği tarihe ilişkin detay paylaşmadı.
İRAN BAE'Yİ HEDEF ALMIŞTI
Öte yandan İran, topraklarına yönelik ABD-İsrail saldırılarına destek verdiği gerekçesiyle BAE’yi 551 balistik füze, 29 seyir füzesi ve 2 bin 265 dron ile hedefl almış, saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetmiş, en az 230 kişi de yaralanmıştı.