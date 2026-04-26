İsrail'in İran ile yaşanan savaşın en sıcak günlerinde Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) sadece hava savunma sistemi değil, operasyonel birliklerini de gönderdiği iddia edildi.

ABD basını, İsrail'in İran ile savaş sırasında BAE'ye hava savunma sistemleri ile asker gönderdiğini iddia etti.

Axios'un üst düzey İsrailli ve ABD’li yetkililere göre, her şey savaşın ilk günlerinde Başbakan Binyamin Netanyahu ile BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan arasında yapılan gizli görüşmeyle başladı.

İran’ın bölge ülkeleri arasında en çok BAE’yi hedef alması üzerine Abu Dabi yönetimi müttefiklerinden acil yardım istedi. Netanyahu, bu görüşmenin hemen ardından İsrail ordusuna ait bir Demir Kubbe bataryasının ve bu sistemi kullanacak onlarca İsrail askerinin ivedilikle BAE’ye sevk edilmesi talimatını verdi.

BİR İLK: İSRAİL ASKERİ BAE SULARINDA

"BAE, ABD ve İsrail’den sonra Demir Kubbe sisteminin aktif olarak kullanıldığı ilk ülke olma özelliğini kazandı" diyen ABD basını ayrıca onlarca İsrail askerinin savunma sistemini yönetmek üzere BAE topraklarına bizzat konuşlandırıldığını da öne sürdü:

"İsrail askerleri tarafından komuta edilen bataryalar, BAE’ye yönelen düzinelerce İran füzesini havada imha etti"

550 FÜZE VE 2 BİN İHA İLE TOPYEKÛN SALDIRI

BAE Savunma Bakanlığı, İran saldırılarının başladığı 28 Şubat’tan bu yana savunma sistemlerinin bilançosunu paylaştı. Resmi verilere göre BAE hava sahasında 550 balistik ve seyir füzesi,2 bin 200’den fazla İHA (İnsansız Hava Aracı) imha edildi.

