Washington’da gizli pazarlık: BAE'nin Trump'ı Çin'le tehdit ettiği ortaya çıktı
İran füzelerinin gölgesinde dumanlar altında kalan Dubai, tarihinin en büyük finansal sınavını veriyor. BAE Merkez Bankası, Washington’da Fed ve Hazine yetkilileriyle masaya oturup "acil dolar hattı" istedi.
Wall Street Journal’ın haberine göre Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran savaşı nedeniyle oluşabilecek ekonomik risklere karşı Hazine Bakanı Scott Bessent ve Fed yetkilileriyle gizli bir zirve gerçekleştirdi.
BAE Merkez Bankası Başkanı BAE Halid Muhammed Balama savaşın petrol altyapısına zarar vermesi ve Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla döviz rezervlerini korumak için ABD ile bir "dolar takas hattı" (swap line) kurulmasını istedi.
BAE'NİN YENİ KOZU: WASHİNGTON’DA 'YUAN' RESTİ
BAE'li yetkililer, dolar sıkıntısı çekmeleri durumunda petrol ticaretinde Çin yuanı veya diğer ülke para birimlerine geçmek zorunda kalabileceklerini belirterek ABD’ye örtülü bir tehdit savurdu.
FED MESAFELİ, HAZİNE İYİMSER
Fed, swap hatlarını genellikle sadece küresel piyasaları sarsacak büyük krizlerde açıyor. BAE'nin ABD piyasalarıyla bağının az olması nedeniyle bu onayın çıkması zor görünüyor.
Fed onay vermezse, ABD Hazine Bakanlığı'nın "Döviz İstikrar Fonu" üzerinden geçen yıl Arjantin'e yapıldığı gibi doğrudan destek sağlama ihtimali masada.
2.800 FÜZE VE FÜZE YAĞMURU
17 Nisan'daki ateşkese kadar İran, BAE'ye 2.800'den fazla İHA ve füze fırlattı. BAE her ne kadar 270 milyar dolarlık rezerviyle dirense de, petrol satışının durması ve yatırımcı kaçışı ülkeyi 4 milyar dolar gibi yüksek faizli acil borçlanmalara itti.
STRATEJİK KIRILMA
Bu kriz, BAE'yi İran ile finansal bağ kurarak korunma fikrinden tamamen uzaklaştırıp ABD'ye daha da yaklaştırdı. Ancak BAE, bu yakınlığın bedeli olarak ekonomisinin yeniden inşasında "öncelikli yardım" sözü bekliyor. Suudi Arabistan ise bölgede lojistik toparlanmanın en erken Haziran sonunda başlayabileceği konusunda dünyayı uyarmıştı.