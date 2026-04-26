Diyarbakır’da cama çarpan dev etçil çekirge görenleri şaşkına çevirdi. Boyu 25 santimetreyi bulan çekirgeyi fark eden personel, o anları videoya kaydetti.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde gece nöbeti tutan bir kişi gördüğü manzara karşısında hayrete düştü. Güvenlik kulübesinin camına kuş çarptığını, taş atıldığını düşünen personel, dışarı çıktığında pencere pervazı üzerinde devasa boyutlarda bir çekirge olduğunu fark etti.

Cama çarpan kuş değil etçil çekirge çıktı! Gören bir daha baktı, 25 santimetre boyunda

Boyu antenleriyle birlikte 25 santimetreyi bulan dev etçil çekirge cep telefonu ile kaydedildi. Ortaya çıkan dev etçil çekirge, görenleri hayretler içerisinde bıraktı.

ETÇİL ÇEKİRGELER NE YER?

Etçil çekirgeler, yaygın otçul akrabalarının aksine küçük böcekler ve diğer çekirge türleriyle beslenen, ekosistem için oldukça faydalı canlılardır. Türkiye'de özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sıkça rastlanan bu türler, tarım zararlılarını temizledikleri için "çiftçi dostu" olarak kabul edilirler.

Temel özellikleri

Özellik Açıklama Boyut ve Görünüş Antenleriyle birlikte uzunlukları 25 santimetreye kadar ulaşabilir. Genellikle sarımsı veya yeşilimsi renklerde olup, bacaklarındaki dikenli yapılar avlarını yakalamalarına yardımcı olur. Beslenme Tarıma zarar veren haşereleri ve kendinden küçük çekirgeleri yerler. Bu özellikleri sayesinde kimyasal ilaç kullanımına olan ihtiyacı azaltırlar. İnsanlara Etkisi Görünüşleri ürkütücü olsa da insanlara karşı saldırgan değildirler ve zehirli değillerdir. Sadece kendilerini tehdit altında hissettiklerinde nadiren ısırabilirler. Hayat Alanı Tarlalarda, ormanlık alanlarda ve bazen yiyecek arayışı için yerleşim yerlerinde görülürler. Türkiye'de Yaygın Görülen Tür Saga ephippigera Halk Arasındaki Adı Çağaboğan Doğal Rolü Türkiye'nin en dikkat çeken etçil çekirgesidir. İstilacı bir tür değildir; aksine doğal dengenin korunmasına yardımcı olan bir predatördür. Uzman Görüşü ve Korunma Uzmanlar, bu çekirgelerin tarım alanlarını koruduğunu belirterek, görüldüklerinde öldürülmemesi ve doğal ortamlarına bırakılması gerektiğini vurgulamaktadır.

