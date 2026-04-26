Gürsel Tekin, devam eden kurultay davası üzerinden Özgür Özel’e çağrıda bulundu. Özel’e, "Sizi siyasette var eden Kılıçdaroğlu’na gideceksiniz" diye seslenen Tekin, partinin mahkeme koridorlarından ancak bu uzlaşıyla kurtulabileceğini vurguladı.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından CHP İstanbul İl Yönetimi için görevlendirilen Gürsel Tekin, CHP’nin kritik bir süreçten geçtiğini belirterek, meselenin yargıya taşınmasının partiyi yıprattığını ifade etti.

“Tarafsız kalmak zorundayız” diyen Tekin, “mutlak butlan” tartışmalarına ilişkin doğrudan yorum yapmaktan kaçındı. Amaçlarının partiyi bir an önce mahkeme sürecinden çıkararak sorunları kendi içinde çözmek olduğunu söyledi.

"BİZ ÇAĞRI HEYETİYİZ"

CHP'li delegelerin 38. Olağan Kurultay'a dava açtığını anımsatan Tekin, delegelerin kendisi ve 4 eski ilçe başkanını çağrı heyeti olarak mahkemeye sunduğunu belirtti. Heyet olarak 45 gün görev yapacaklarını aktaran Tekin, "Biz 45-50 gün sonra İstanbul İl Kongremizi yapmış olsaydık, bugün bu tartışmaların hiçbirisi olmayacaktı." ifadelerini kullandı.

Kendilerine "Siz niye partiyi kongreye götürmüyorsunuz?" sorularının yöneltildiğini belirten Tekin, "Bizim kongreye götürmeye yetkimiz olsaydı çoktan yapacaktık." diye konuştu.

Çağrı heyetinden çekilmeleri halinde sorunun çözülmeyeceğini savunan Tekin, "Biz çekildiğimizde yerimize ne yazık ki kayyum gelecek. Biz çağrı heyetiyiz." dedi.

"KILIÇDAROĞLU ÇEKİLMEK ZORUNDA KALDI"

Tekin, ömrünün CHP'de geçtiğini ancak bugün tartışma konusu olan isimlerin hiçbirinin CHP'li olmadığını öne sürerek, itirafçı ve iftiracıların ifadeleriyle birçok partili arkadaşının tutuklu bulunduğunu, buna rağmen parti tarafından bu kişiler hakkında dava açılmadığını söyledi.

Zaman zaman kendisinin, Başak Demirtaş'ın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ve eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aynı çevrelerce eleştirildiğini öne süren Tekin, "Sayın Kılıçdaroğlu'nu öyle bir hale koydular ki, o tertemiz, pırıl pırıl insan, arınmaya bile tahammül edemeyen insanların saldırısına uğrayarak geri çekilmek zorunda kaldı" ifadelerini kullandı.

ÖZEL'E ÇAĞRIDA BULUNDU

Tekin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Kılıçdaroğlu ile görüşme çağrısı yaparak şunları kaydetti:

"Sizi var eden, siyasette varlık sebebiniz olan Sayın Kılıçdaroğlu'na gideceksiniz. Niçin gideceksiniz? Bizim bir an önce bu mahkemelerden partiyi kurtarmamız için gideceksiniz. Süreci anlattım, adımız hıdır yapacağımız budur. Diyoruz ki bir an önce gelin, gelmiyorlar. Niye gelmiyorlar? Neden yapmıyorlar? Anlamış değilim. Ama Ankara meselesinde Sayın Kılıçdaroğlu'yla konuşarak, uzlaşarak bir an önce bizim partimizi mahkeme koridorlarından sıfırlamamız lazım."

