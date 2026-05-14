Petrol fiyatlarındaki yükseliş akaryakıta peş peşe zam olarak yansıdı. Dün motorine gelen zammın ardından bugün de benzinin fiyatı arttı.

Petrol fiyatlarındaki yükseliş akaryakıt fiyatlarını da yükseltiyor. Brent petrolün varil fiyatının tekrar 110 dolar seviyelerine çıkmasıyla akaryakıta üst üste zam geldi.

MOTORİN VE BENZİNE PEŞ PEŞE ZAM

Dün motorine gelen 1 lira 10 kuruşluk zammın ardından bugün de benzinin fiyatı arttı. Benzinin litresine 1 lira 7 kuruş zam geldi.

BENZİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLDU?

Zammın ardından benzinin litresi Batı'daki şehirlerde 64-65 lira bandına, Doğu'daki şehirlerde ise 66-67 lira bandına çıkacak.

13 MAYIS GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

ŞEHİR BENZİN MOTORİN OTOGAZ İstanbul Avrupa 64.95 67.40 33.89 İstanbul Anadolu 64.80 67.25 33.29 Ankara 65.91 68.51 33.87 İzmir 66.19 68.78 33.69

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

