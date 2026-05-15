Geçtiğimiz yıl 36 ili vuran zirai don bu yılda bazı illerde etkisini gösterirken, kuraklık ve dolu yağışı da çiftçiyi zor durumda bıraktı. Bazı bölgelerde elma üretiminde ciddi kayıplar yaşandı. Bu düşüş tezgahlara da yansıdı. Elmada üretici ile market arasındaki fiyat farkı dikkat çekerken, tüccarların oyunu ortaya çıktı.

“TÜCCAR ELMA ALIP DEPOLADI” Tüccarların elmaları depoladığını ve ucuza satmak istemediğini belirten Niğde Elma Üreticiler Birliği Başkanı Atilla Kaplan, “Bu sene elma yok, çok para edecek düşüncesi oluşunca fiyatlar yükseldi. Tüccar da elma alıp depoladı. Elmaları ucuz fiyata satmak istemiyor" dedi

YÜZDE 40-45’LİK KAYIP Geçen yıl zirai don nedeniyle Niğde’de yüzde 95'e varan ürün kaybı olduğunu belirten Başkan Kaplan şöyle konuştu: Ancak Mersin, Antalya, Denizli ve Çanakkale gibi bölgelerde ürün vardı. Türkiye genelinde yaklaşık yüzde 40-45 civarında kayıp yaşandı. Türkiye'nin toplam elma üretiminin yaklaşık 5 milyon ton seviyesinde olduğunu belirten Kaplan, üretimin yaklaşık yüzde 50'sinin gerçekleştiği bölgelerde don olayının yaşanmadığını söyledi.

ŞU ANDA ELMA 20-25 LİRA Kaplan, üreticinin şu anda elmayı 20-25 lira civarında değerlendirebildiğini vurgulayarak, market ve tezgahlardaki fiyatların çok daha yüksek seviyelere ulaştığını açıkladı.

“TÜCCAR AYNI FİYATA SATAMIYOR” Kaplan, şöyle konuştu. Üreticinin de tüccarın da şu anda depoda elması var. Kar marjı yüksek ama bunun da sebepleri bulunuyor. Bizde nasıl hasat kayıpları varsa onların da depo kayıpları oluyor. Tüccar aldığı bütün ürünü aynı fiyata satamıyor. Kasası, lojistiği, depolama maliyetleri ve kayıplar da var. Ancak buna rağmen kar marjı yine de yüksek kalıyor.

“270 LİRAYA SATILMASI NORMAL DEĞİL” Marketlerde özellikle birinci kalite ürünlerin ön plana çıkarıldığını, bunun da fiyatları etkilediğini belirten Kaplan “30 liraya alınan bir ürünün markette 270 liraya satılması normal değil. Elbette maliyetler var ancak bu kadar büyük fark olmamalı. Marketlerin ürünün belli bir kısmını doğrudan üreticiden alması gündeme gelmişti. Bu sistem uygulanırsa hem üretici kazanır hem de tüketici daha uygun fiyata ürün alabilir. Fiyatlarda denge sağlanabilir" diye konuştu.

