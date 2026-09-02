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Dünya

Türkistan'da korku dolu anlar! Tonlarca yağ taşıyan tır alev aldı

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Türkistan'da korku dolu anlar! Tonlarca yağ taşıyan tır alev aldı
Fotoğraf Başlığı Türkistanda korku dolu anlar! Tonlarca yağ taşıyan tır alev aldı

Kazakistan'ın Türkistan bölgesinde 22 ton sentetik yağ taşıyan bir TIR alev aldı. Yaklaşık 500 metrelik alana dökülen sentetik yağın temizlenmesi için çalışmalar sürerken, yangında can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

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Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kazakistan'ın Türkistan iline bağlı Kazıgurt ilçesinde Rabat köyüne 8 kilometre mesafede "Almatı-Termez-Taşkent" karayolunda yağ taşıyan bir TIR alev aldı.

Türkistanda korku dolu anlar! Tonlarca yağ taşıyan tır alev aldı
Başlık ResmiTürkistanda korku dolu anlar! Tonlarca yağ taşıyan tır alev aldı

500 METRELİK ALAN CAYIR CAYIR YANDI

TIR'ın 22 ton sentetik yağ taşıdığı belirlendi. Araç ve römork tamamen yandı, taşınan yağın bir kısmı ise yola döküldü. Yangın ayrıca yaklaşık 1 hektarlık kuru otu da kül etti.

Türkistanda korku dolu anlar! Tonlarca yağ taşıyan tır alev aldı
Başlık ResmiTürkistanda korku dolu anlar! Tonlarca yağ taşıyan tır alev aldı

Türkistan bölgesi ve Şimkent kentinden sevk edilen Acil Durumlar Bakanlığı ekipleri yangını tamamen söndürdü. Söndürme operasyonunda 20 personel ve 5 araç görev aldı. Yaklaşık 500 metrelik alanda dökülen sentetik yağın temizlenmesi için yol hizmetleri çalışmalarını sürdürüyor.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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