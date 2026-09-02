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Dünya

Almanya'da Ukrayna uçağına İHA'lı saldırı girişimi! 2 şüpheli ortaya çıktı

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Almanya'da Ukrayna uçağına İHA'lı saldırı girişimi! 2 şüpheli ortaya çıktı
Fotoğraf Başlığı Almanyada Ukrayna uçağına İHAlı saldırı girişimi! 2 şüpheli ortaya çıktı

Almanya'da Leipzig-Halle Havalimanı'nda 4 Ağustos'ta Ukrayna'ya ait bir kargo uçağına yönelik gerçekleştirildiği öne sürülen patlayıcı yüklü insansız hava aracı (İHA) saldırısı girişimiyle ilgili soruşturmada, Rusya ile bağlantılı olduğu iddia edilen 2 şüphelinin belirlendiği bildirildi.

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Süddeutsche gazetesi ve kamu yayıncıları NDR (Kuzey Almanya Radyo TV Kurumu) ve WDR'nin (Batı Almanya Radyo TV Kurumu) televizyon kanallarının güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberlerine göre, Federal Başsavcılık soruşturmasında 2 kişinin saldırının planlanması ve gerçekleştirilmesiyle bağlantılı olduğu değerlendiriliyor.

İKİ ŞÜPHELİ ORTAYA ÇIKTI

Şüphelilerden birinin Rusya doğumlu ve Letonya pasaportuna sahip olduğu, diğerinin ise Rus pasaportu taşıyan Belarus vatandaşı olduğu belirtildi. Habere göre, Letonya pasaportuna sahip Rusya doğumlu şüphelinin saldırının lojistik hazırlıklarından sorumlu olduğu ve İHA kullanımı konusunda eğitim verdiği değerlendiriliyor.

Almanyada Ukrayna uçağına İHAlı saldırı girişimi! 2 şüpheli ortaya çıktı
Başlık ResmiAlmanyada Ukrayna uçağına İHAlı saldırı girişimi! 2 şüpheli ortaya çıktı

Şüphelinin temmuz sonunda Berlin Brandenburg Havalimanı (BER) üzerinden Almanya'ya geldiği, kiralık araçla Leipzig'e geçtiği ve saldırı girişiminden 2 gün sonra yine BER üzerinden Almanya'dan ayrıldığı ileri sürüldü.

Soruşturma kapsamında olay yerinde elde edilen DNA izlerinin ikinci şüpheliye ulaşılmasını sağladığı, bu izlerin patlayıcıyla doldurulduğu belirtilen bir İHA üzerindeki konserve kutusunun iç kısmında ve havalimanı yakınlarında bir ağaca yerleştirilen anten üzerinde bulunduğu kaydedildi. DNA izlerinin Avrupa'daki veri tabanlarında yapılan karşılaştırmasında Litvanya ve Finlandiya'da eşleşmeler bulunduğu bildirildi.

Almanyada Ukrayna uçağına İHAlı saldırı girişimi! 2 şüpheli ortaya çıktı
Başlık ResmiAlmanyada Ukrayna uçağına İHAlı saldırı girişimi! 2 şüpheli ortaya çıktı

BELARUSLU ŞÜPHELİ İTALYA'DAN ALDIĞI VİZEYLE ALMANYA'YA GİRDİ

Soruşturmacıların DNA bulguları üzerinden ulaştığı belirtilen ikinci şüphelinin Belaruslu olduğu ve Rus pasaportu da taşıdığı aktarıldı. Şüphelinin, İtalya tarafından verilen turist vizesiyle Almanya'ya giriş yaptığı, vizenin nisan sonunda Minsk'teki İtalyan diplomatik temsilciliğince düzenlendiği öne sürüldü. Alman hükümeti de Leipzig'deki olaydan Rusya'yı doğrudan sorumlu tutmuş ve bir dizi tedbir açıklamıştı.

Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Bonn'daki Rus Başkonsolosluğu 18 Eylül itibarıyla kapatılacağını, Berlin'deki Rus Evi ile ilgili sözleşmenin feshedileceğini ve Rus vatandaşlarına yönelik giriş kontrollerini sıkılaştıracaklarını belirtmişti.

Almanyada Ukrayna uçağına İHAlı saldırı girişimi! 2 şüpheli ortaya çıktı
Başlık ResmiAlmanyada Ukrayna uçağına İHAlı saldırı girişimi! 2 şüpheli ortaya çıktı

LEIPZIG-HALLE HAVALİMANI'NDA İHA BULUNMUŞTU

Almanya'daki Leipzig-Halle Havalimanı'nda 4 Ağustos'ta Ukrayna'ya ait bir nakliye uçağının yakınında patlayıcı düzeneği içerdiği değerlendirilen İHA bulunmuştu.

ABD istihbaratı, bulunan patlayıcı yüklü İHA'nın özelliklerinin, Rus askeri istihbaratına "özgü" olduğunu iddia etmişti.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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