HABAŞ "M/V Gülsel Hanım"ı denize indirdi! Türkiye'de kızakta üretilen en büyük gemilerden...

HABAŞ, Türkiye'de kızakta üretilen en büyük gemilerden 40 bin DWT kapasiteli "M/V Gülsel Hanım"ı düzenlediği törenle denize indirdi. 180 metre uzunluğa sahip teknolojik ve çevre dostu genel kargo gemisiyle denizcilik yatırımlarını büyüttüklerini belirten HABAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Başaran, atıl tersaneleri sektöre kazandırmaya devam edeceklerini vurguladı. Serinin eş gemisi ise ekim ayında kızağa konulacak.

HABAŞ, Yıldız Tersanesi'nde inşa ettiği 40 bin DWT taşıma kapasiteli genel kargo gemisi "M/V Gülsel Hanım" için denize iniş töreni düzenledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, HABAŞ, bünyesine kattığı Yıldız Tersanesi ve Çiçek Tersanesi'nde gemi inşa ve tamir faaliyetlerini sürdürüyor.

180 METRE UZUNLUĞUNDA

Yıldız Tersanesi'nde inşa edilen 40 bin DWT taşıma kapasiteli genel kargo gemisi M/V Gülsel Hanım, 180 metre uzunluğa, 30 metre genişliğe ve 11 bin 500 ton ağırlığa sahip bulunuyor.

KIZAKTA ÜRETİLEN EN BÜYÜK GEMİLERDEN

Türkiye'de kızakta üretilen en büyük gemilerden M/V Gülsel Hanım, teknolojik altyapısı ve çevre dostu donanımıyla öne çıkıyor. M/V Gülsel Hanım'ın eş gemisinin ise ekimde kızağa konulması hedefleniyor.

HABAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Başaran, geminin denize indirilmesi dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, grubun kurucusu Hamdi Başaran'ın 95 yıl önce başlattığı sanayi yolculuğunu denizcilik alanındaki yatırımlarla sürdürdüklerini belirtti.

YILDIZ TERSANESİ'Nİ 5 YIL ÖNCE SATIN ALDILAR

Yaklaşık 5 yıl önce Yıldız Tersanesi'ni, geçen yıl da Çiçek Tersanesi'ni satın aldıklarını aktaran Başaran, söz konusu yatırımlarla gemi inşa kapasitelerini artırdıklarını ve gemi tamir faaliyetlerine başladıklarını ifade etti.

Başaran, atıl durumdaki tersaneleri yeniden ekonomiye kazandırmalarının arkasında Türkiye'ye ve Türk sanayisine karşı duydukları sorumluluk bilincinin bulunduğunu kaydetti.

Geminin adını 2008'de hayatını kaybeden ablasından aldığını belirten Başaran, üretim sürecinde görev alan tedarikçilere ve HABAŞ çalışanlarına teşekkür etti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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