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Ekonomi

Uber'de deprem! 3 bin 300 kişi kalacak

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Uber'de deprem! 3 bin 300 kişi kalacak
Fotoğraf Başlığı Uberde deprem! 3 bin 300 kişi kalacak

ABD merkezli Uber, son yılların en büyük yeniden yapılanmasına hazırlanıyor. Şirket bu kapsamda 3 bin 300 kişiyi işten çıkaracak. Yapılanma kapsamında şirketin yönetici sayısı yüzde 20 oranında azaltılacak.

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ABD merkezli ulaşım ve teslimat devi Uber, işgücü planında önemli bir küçülmeye gidiyor. Bu kapsamda şirket, işgücünün yüzde 10'unu, işten çıkaracak.

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SON YILLARIN EN BÜYÜK YAPILANMA HAMLESİ

Uber'in işten çıkaracak personel sayısı 3 bin 300. Bu rakam son yılların en büyük yeniden yapılanma hamlelerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Uberde deprem! 3 bin 300 kişi kalacak
Başlık ResmiUberde deprem! 3 bin 300 kişi kalacak

CEO'DAN AÇIKLAMA

Uber Üst Yöneticisi (CEO) Dara Khosrowshahi, çalışanlara gönderdiği mesajda şirketin son yıllarda hızlı büyüdüğünü ancak bu büyümenin karar alma süreçlerinde karmaşıklığa yol açtığını belirtti. Khosrowshahi, organizasyon yapısını sadeleştirmek, yönetim katmanlarını azaltmak ve ekipleri daha verimli hale getirmek amacıyla bu kararı aldıklarını ifade etti.

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YÖNETİCİ SAYISI YÜZDE 20 AZALTILACAK

Yeniden yapılanma kapsamında şirket içindeki yönetici sayısının yaklaşık yüzde 20 azaltılması planlanırken, bazı yöneticilerin farklı pozisyonlara kaydırılacağı belirtildi. Ayrıca küçük ekiplerin birleştirilmesi ve uzaktan çalışma uygulamalarının büyük ölçüde sonlandırılması da planlar arasında yer alıyor.

UBER, TASARRUF EDİLEN PARAYI NEREDE KULLANACAK?

Uber'in işten çıkarmalarla elde edeceği kaynakları, araç çağırma, teslimat ve sürücüsüz taksi (robotaksi) teknolojilerine yönelik yatırımlarda kullanmayı hedeflediği kaydedildi. Şirket hisseleri ise yeniden yapılanma haberinin ardından piyasa öncesi işlemlerde yükseliş gösterdi.

Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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