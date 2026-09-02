FIFA'dan büyük ceza: Türk kulübü sezona -24 puanla başlayacak
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Disiplin Komitesi, TFF 2'nci Lig ekiplerinden Adana Demirspor'a 24 puan silme cezası verdi. Maddi sıkıntılar sebebiyle zor günler geçiren mavi-lacivertliler, geçtiğimiz sezon da birçok defa puan silme cezası almıştı.
TFF 1'inci Lig'de 2025-2026 sezonunu -57 puanla son sırada tamamlayan ve TFF 1'inci Lig'e düşen Adana Demirspor'a, yeni sezon başlamadan önce bir kötü haber daha geldi.
DÖRT DOSYADAN 24 PUAN SİLME CEZASI
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, Adana ekibine toplam 4 dosyadan 24 puan tenzili cezası uygulandığı belirtildi.
Adana Demirspor, bu hafta başlayacak TFF 2'nci Lig 2026-2027 sezonuna eksi 24 puanla start verecek.
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