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“Bergen” ve “Çirkin” arasında kriz! İki yapım şirketinde ipler gerildi

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“Bergen” ve “Çirkin” arasında kriz! İki yapım şirketinde ipler gerildi

“Bergen” filminin yapımcısı Star TV’de yayınlanacak “Çirkin” dizisinin ikinci sezon tanıtımında filmde yer alan bazı sahnelerin birebir kopyalandığını öne sürdü. İki yapım şirketi arasında ipler gerildi.

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“Bergen” filminin yapımcısı Orchestra Content, 25 Film imzalı “Çirkin” dizisinin ikinci sezon tanıtımında kullanılan bazı görüntülerin “Bergen” filmindeki sahnelerle benzerlik gösterdiğini iddia etti.

“Bergen” ve “Çirkin” arasında kriz! İki yapım şirketinde ipler gerildi
Başlık Resmi“Bergen” ve “Çirkin” arasında kriz! İki yapım şirketinde ipler gerildi

AYNI SAHNELER İDDİASI

Şirket adına Av. Dr. Onur Şahin tarafından yapılan açıklamada, tanıtım filminde yer alan bazı planların “Bergen” filmindeki sahnelerle aynı olduğu belirtildi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre açıklamada; makyaj masasında hazırlanma, eldiven giyme, parfüm sıkma, gözlerin yakın plana alınması, koridordan sahneye doğru yürüme ve kameranın oyuncunun arkasından seyirciyi göstermesi gibi detayların filmdeki sahnelerle birebir örtüştüğü öne sürüldü.

Orchestra Content, benzerliğin yalnızca görüntülerle sınırlı olmadığını, ses tasarımı ve atmosferin de benzer şekilde kullanıldığını savundu. Şirket, söz konusu sahnelerin “Bergen” filminin senaryosu ve storyboard’unda da yer aldığını vurguladı.

“Bergen” ve “Çirkin” arasında kriz! İki yapım şirketinde ipler gerildi
Başlık Resmi“Bergen” ve “Çirkin” arasında kriz! İki yapım şirketinde ipler gerildi

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Tanıtım videoları ve sosyal medya paylaşımlarından gördüğümüz üzere, Star TV’de yayınlanacak olan, 25 Film tarafından yapımı gerçekleştirilen “Çirkin” adlı TV dizisinin ikinci sezon fragmanında, yapımı Orchestra Content’e ait Bergen filminin planları, ses tasarımı ve oluşturulan atmosferi birebir kopyalanarak kullanılmış ve yayınlanmıştır. Bergen filminde ve tanıtım videosunda yer alan, Bergen’in makyaj masasında hazırlanması, eldivenlerini giymesi, parfümünü sıkması, gözlerine yakın plan alınması, ardından koridorda sahneye yürümesi ve nihayetinde sahneye çıkması ve kameranın Bergen’in arkasından sahneyi ve seyirciyi görmesine ilişkin planlar, ses tasarımı ve atmosfer, özenle senaristler tarafından birebir senaryoda yazılmış ve filmin storyboard’unda dahi yer alan, fikri çabanın ürünü olan çalışmalardır. Bu sahnelerin, ses tasarımının ve oluşturulan atmosferin, tamamen aynı şekilde uygulanması, çekimlerin aynı açılarla ve aynı akışta aktarılması ile bunun üzerine sahnede Bergen’in seslendirdiği şarkının da aynı şekilde oyuncu tarafından seslendirilerek sahnenin devam ettirilmesi telif hakkı ihlali ve suç teşkil etmektedir. Telif haklarına tecavüz ve suç teşkil eden bu yayının durdurulmaması halinde tazminat davası açacağımızı kamuoyuna saygılarımızla duyururuz…”

“Bergen” ve “Çirkin” arasında kriz! İki yapım şirketinde ipler gerildi
Başlık Resmi“Bergen” ve “Çirkin” arasında kriz! İki yapım şirketinde ipler gerildi

“DAVA AÇARIZ”

Bergen’in yapım şirketi, söz konusu kullanımın telif hakkı ihlali oluşturduğunu savunarak tanıtımın yayınının durdurulmaması halinde hukuki yollara başvuracağını açıkladı.

“Bergen” ve “Çirkin” arasında kriz! İki yapım şirketinde ipler gerildi
Başlık Resmi“Bergen” ve “Çirkin” arasında kriz! İki yapım şirketinde ipler gerildi

Şirket, bu durumda suç duyurusunda bulunulacağını ve tazminat davası açılacağını bildirdi.

25 Film ve Star TV tarafından ise iddialara ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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