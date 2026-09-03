Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen 12 metrelik tekne kurtarıldı
Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan ve sürüklenen tekne kurtarıldı. İçinde 2 kişi bulunan 12 metrelik tekne, bölgeye sevk edilen KEGM-9 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botuyla yedeklenerek Çanakkale Sütlüce'de emniyete alındı.
Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarılarak güvenli bölgeye demirletildi.
İçinde 2 kişi bulunan 12 metrelik teknenin 1915 Çanakkale Köprüsü önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine, Kıyı Emniyeti ekipleri harekete geçti.
Tekne, bölgeye sevk edilen KEGM-9 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botuyla yedeklenerek Çanakkale Sütlüce'de emniyete alındı.
ÖNERİLEN HABERLER
GÜNDEM
Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu gemisi aranıyor!
Bizi Takip Edin
YORUMLAR