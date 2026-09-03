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Yaşam

Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen 12 metrelik tekne kurtarıldı

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Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen 12 metrelik tekne kurtarıldı

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan ve sürüklenen tekne kurtarıldı. İçinde 2 kişi bulunan 12 metrelik tekne, bölgeye sevk edilen KEGM-9 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botuyla yedeklenerek Çanakkale Sütlüce'de emniyete alındı.

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Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarılarak güvenli bölgeye demirletildi.

İçinde 2 kişi bulunan 12 metrelik teknenin 1915 Çanakkale Köprüsü önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine, Kıyı Emniyeti ekipleri harekete geçti.

Tekne, bölgeye sevk edilen KEGM-9 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botuyla yedeklenerek Çanakkale Sütlüce'de emniyete alındı.

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Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: ANADOLU AJANSI | Çanakkale
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