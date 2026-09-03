Merkezi yerleştirmelerde herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen veya kayıt yaptırmayan adaylar için YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) 2. tercih süreci için gözler ÖSYM'ye çevrildi. YKS ek tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte sürecin ayrıntıları belli olacak. Peki, 2026 YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak?

2026 YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesinin ardından üniversiteye yerleşemeyen adayların gündeminde ek tercih süreci bulunuyor. Üniversitelerde boş kalan bölümler ve kayıt yaptırmayan adaylardan açılacak kontenjanlar merak ediliyor. Ek yerleştirme takvimi için ise gözler 2026 YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu'na çevrildi.

EK YERLEŞTİRME KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?

Ek yerleştirmeye açılacak programların kesin kontenjanlarının belirlenmesi için kayıt sürecinin sonuçlanması gerekiyor. 24 Ağustos'ta başlayan kayıt işlemleri 28 Ağustos 2026 tarihinde tamamlandı.Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek.

Ek yerleştirme kontenjanları, merkezi yerleştirme sonucunda boş kalan kontenjanların yanı sıra bir programa yerleşmesine rağmen kayıt yaptırmayan adaylardan boşalacak kontenjanların belirlenmesinin ardından netleşecek.

Gözler YKS ek tercih kılavuzunda! 2026 YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak?

YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN?

2025 yılında YKS ek tercihleri 25-30 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılmıştı. Üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından boş kalan kontenjanların belirlenmesiyle Eylül 2026 içerisinde ilan edilmesi bekleniyor.

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