ÖSYM tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, 2026-TR-YÖS/2: Sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren YÖS Sınava Giriş Belgesi'ni, ÖSYM’nin https://tryos.osym.gov.tr adresinden

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11 Ekim 2026 tarihinde uygulanacak 2026 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı’na (2026-TR-YÖS/2) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, ÖSYM’nin https://tryos.osym.gov.tr adresinden 29 Eylül 2026 tarihinde saat 14.30'dan itibaren T.C. kimlik/Y.U./TR-YÖS numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

YÖS sınav yerleri açıklandı (2026-TR-YÖS/2: Sınav giriş belgesi sorgulama)





11 Ekim 2026 tarihinde uygulanacak 2026-TR-YÖS/2 Sınavı için adaylar, Sınava Giriş Belgesi'nde belirtilen saatten sonra sınav binalarına alınmayacak.

YÖS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

YÖS NEDİR?

Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı, Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında okumak isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin girecekleri ve sonuçlarını bu kurumlara kabul için başvururken kullanabilecekleri bir sınavdır. Bu sınav 2010 yılına kadar Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) yapılmaktaydı, aynı yıl içerisinde ve 2011 yılında alınan kararlarla Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavlarını T.C. üniversiteleri kendileri düzenlemektedirler. "Matematik, Geometri, Mantık" içerikli yapılan sınavın soru sayısı, süresi ve sınav tarihi üniversite senatoları tarafından belirlenip ilan edilmektedir.

Üniversiteler kendi resmi web siteleri aracılığıyla her yıl kendi bünyesinde Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) gerçekleştireceğini duyurmakta, başvuru ve sınav sürecini açıklamaktadır. Başvurular genellikle "1 Ocak "tan; sınavlarsa şubat ayından itibaren gerçekleştirilmektedir.

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