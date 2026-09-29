Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Haberler

Altı Üstü İstanbul neden yok, yeni bölüm ne zaman? 16. bölüm tarihi

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Altı Üstü İstanbul neden yok, yeni bölüm ne zaman? 16. bölüm tarihi
Başlık ResmiAltı Üstü İstanbul neden yok, yeni bölüm ne zaman? 16. bölüm tarihi

Altı Üstü İstanbul yeni bölüm tarihi, 28 Eylül Pazartesi akşamı ekrana gelmedi. ATV ekranlarında pazartesi akşamları yayınlanan yapımın 16. bölümü için bekleyiş sürerken izleyiciler dizinin neden ekrana gelmediğini ve yeni bölümün hangi tarihte yayınlanacağını araştırıyor.

Kaydet
|

Altı Üstü İstanbul'ın 15. bölümünün ardından gözler yeni bölüme çevrildi. Pazartesi akşamları ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan dizinin 28 Eylül yayın akışındaki yeri merak edilirken, “Altı Üstü İstanbul neden yok?” ve “16. bölüm ne zaman yayınlanacak?” aramaları hız kazandı.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL NEDEN YOK?

Altı Üstü İstanbul'ın 16. bölümü 28 Eylül Pazartesi akşamı Türkiye-İtalya milli maçı nedeniyle yayınlanmadı. ATV'nin o güne ait yayın akışında dizinin yeni bölümü yerine saat 20.00-20.45 arasında özel bölüm ekrana geldi. Ardından milli maç öncesi programı ve Türkiye-İtalya karşılaşması yayınlandı.

Altı Üstü İstanbul neden yok, yeni bölüm ne zaman? 16. bölüm tarihi
Başlık ResmiAltı Üstü İstanbul neden yok, yeni bölüm ne zaman? 16. bölüm tarihi

Bu nedenle dizinin yayınında kalıcı bir değişiklik ya da yayından kaldırılma durumu bulunmuyor. Altı Üstü İstanbul'ın 15. bölümü daha önce ATV'de yayınlanırken kanalın resmi internet sitesinde yeni bölüm ön gösterimi de izleyicilerle paylaşıldı.

Altı Üstü İstanbul neden yok, yeni bölüm ne zaman? 16. bölüm tarihi
Başlık ResmiAltı Üstü İstanbul neden yok, yeni bölüm ne zaman? 16. bölüm tarihi

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Altı Üstü İstanbul'ın 16. bölümünün 5 Ekim 2026 Pazartesi akşamı ATV ekranlarında yayınlanması bekleniyor. 28 Eylül'de yeni bölümün ekrana gelmemesinin ardından yayımlanan güncel yayın bilgileri, dizinin bir haftalık aradan sonra 5 Ekim'de kaldığı yerden devam edeceğini gösteriyor.

İLGİLİ HABERLER
İddialı dizi “Aşk ve Taht” için erken final kararı! 5. bölümde veda edecek
MAGAZİN
İddialı dizi “Aşk ve Taht” için erken final kararı! 5. bölümde veda edecek
Editör : İREM ÖZCAN
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Haberler
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
MHK BAŞKANI GÖZALTINDA
MHK BAŞKANI GÖZALTINDA
Futbol camiasını sarsan gelişme
POLİS KOYMAK YETMİYOR!
POLİS KOYMAK YETMİYOR!
Saldırıları önlemede uzmanından çarpıcı uyarı
İKİ ÖLÜMDE DİKKAT ÇEKEN DETAY
İKİ ÖLÜMDE DİKKAT ÇEKEN DETAY
Doktor Tamer soruşturmanın kilit ismiydi
ALTINDA DÜŞÜŞ BİTTİ Mİ?
ALTINDA DÜŞÜŞ BİTTİ Mİ?
Dev bankadan 1 Ekim uyarısı geldi
İFADESİNDE 3 İSİM VERDİ
İFADESİNDE 3 İSİM VERDİ
Kozinoğlu soruşturmasında dikkat çeken gelişme
SAAT VEREREK UYARDILAR
SAAT VEREREK UYARDILAR
14 il için sarı kod! İstanbullular bugüne dikkat...
MİLLİLERİN KÂBUS GECESİ
MİLLİLERİN KÂBUS GECESİ
İtalya'ya farklı kaybettik, 2'de 0 çektik
SİNCAR'DA DEVLETİN DÖNÜŞÜ
SİNCAR'DA DEVLETİN DÖNÜŞÜ
Terörsüz Türkiye'den Terörsüz Bölge'ye
"YUHALANMAYI HAK ETTİK"
Vincenzo Montella'dan istifa cevabı
BU İŞLEM HİÇ MASUM DEĞİL!
BU İŞLEM HİÇ MASUM DEĞİL!
Süresi dolan kredi kartını sakın kesmeyin
ASENSIO SAHNEYE ÇIKIYOR
ASENSIO SAHNEYE ÇIKIYOR
İsmail Kartal'ın planı ortaya çıktı
36 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
36 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni gelişme
29 GÜNDE 8 MAÇ!
29 GÜNDE 8 MAÇ!
Beşiktaş'ı bekleyen zorlu fikstür
3 AY SONRA YİNE AYNI KARAR!
3 AY SONRA YİNE AYNI KARAR!
Putin imzaladı, orduda dikkat çeken değişiklik
GENLE DE OYNAYACAK
GENLE DE OYNAYACAK
Yapay zekâ kısırlığa da çare oluyor!
FON KRİZİNE NET MESAJ
FON KRİZİNE NET MESAJ
'Milletin malına el uzatan karşısında bizi bulur'
SPK'DAN YENİ HAMLE
SPK'DAN YENİ HAMLE
Fon soruşturmasında 37 kişiye suç duyurusu
ŞAŞIRTAN SONUÇ!
ŞAŞIRTAN SONUÇ!
Filtre kahve mi, Türk kahvesi mi daha sağlıklı?
"KÖŞEYE SIKIŞIYORUZ"
Türkiye'nin hamlesi İsrail'i alarma geçirdi
SAHİLDE GİZEMLİ KÖPÜK
SAHİLDE GİZEMLİ KÖPÜK
Ekipler numune aldı, ilk sonuç çıktı
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltına alındı
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltına alındı
Kaydet
Kışın çerez niyetine tüketiliyor! Asırlık lezzet: Yurt dışından isteyen var
Kışın çerez niyetine tüketiliyor! Asırlık lezzet: Yurt dışından isteyen var
Kaydet
2 bin 634 rakımda eşsiz manzara! Gören hayran kalıyor
2 bin 634 rakımda eşsiz manzara! Gören hayran kalıyor
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.