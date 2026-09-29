Altı Üstü İstanbul yeni bölüm tarihi, 28 Eylül Pazartesi akşamı ekrana gelmedi. ATV ekranlarında pazartesi akşamları yayınlanan yapımın 16. bölümü için bekleyiş sürerken izleyiciler dizinin neden ekrana gelmediğini ve yeni bölümün hangi tarihte yayınlanacağını araştırıyor.

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Altı Üstü İstanbul'ın 15. bölümünün ardından gözler yeni bölüme çevrildi. Pazartesi akşamları ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan dizinin 28 Eylül yayın akışındaki yeri merak edilirken, “Altı Üstü İstanbul neden yok?” ve “16. bölüm ne zaman yayınlanacak?” aramaları hız kazandı.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL NEDEN YOK?

Altı Üstü İstanbul'ın 16. bölümü 28 Eylül Pazartesi akşamı Türkiye-İtalya milli maçı nedeniyle yayınlanmadı. ATV'nin o güne ait yayın akışında dizinin yeni bölümü yerine saat 20.00-20.45 arasında özel bölüm ekrana geldi. Ardından milli maç öncesi programı ve Türkiye-İtalya karşılaşması yayınlandı.

Altı Üstü İstanbul neden yok, yeni bölüm ne zaman? 16. bölüm tarihi

Bu nedenle dizinin yayınında kalıcı bir değişiklik ya da yayından kaldırılma durumu bulunmuyor. Altı Üstü İstanbul'ın 15. bölümü daha önce ATV'de yayınlanırken kanalın resmi internet sitesinde yeni bölüm ön gösterimi de izleyicilerle paylaşıldı.

Altı Üstü İstanbul neden yok, yeni bölüm ne zaman? 16. bölüm tarihi

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Altı Üstü İstanbul'ın 16. bölümünün 5 Ekim 2026 Pazartesi akşamı ATV ekranlarında yayınlanması bekleniyor. 28 Eylül'de yeni bölümün ekrana gelmemesinin ardından yayımlanan güncel yayın bilgileri, dizinin bir haftalık aradan sonra 5 Ekim'de kaldığı yerden devam edeceğini gösteriyor.

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