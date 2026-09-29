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Yaşam

Kışın çerez niyetine tüketiliyor! Asırlık lezzet: Yurt dışından isteyen var

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Kışın çerez niyetine tüketiliyor! Asırlık lezzet: Yurt dışından isteyen var
Başlık ResmiKışın çerez niyetine tüketiliyor! Asırlık lezzet: Yurt dışından isteyen var

Erzincan'da kurutulmuş dut, üzüm ve ceviz kullanılarak asırlardır geleneksel yöntemlerle hazırlanan oriciğin üretimi başladı. Kış aylarında çerez olarak tüketilen oriciğe yurt dışından da talep var.

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Erzincan'ın Kemaliye ilçe merkezi ve köylerinde kış aylarında çerez olarak tüketilen oricik, ceviz hasadının ardından yöre sakinleri tarafından hazırlanmaya başlandı.

Üretimde öncelikle kurutulmuş dutlar ayrılarak cevizler toplanıp kırılıyor. Dutlar sıkıldıktan sonra yöreye özgü toprakla mayalanıyor ve şıra haline getirilerek kazanlarda kaynatılıyor.

Kışın çerez niyetine tüketiliyor! Asırlık lezzet: Yurt dışından isteyen var
Başlık ResmiKışın çerez niyetine tüketiliyor! Asırlık lezzet: Yurt dışından isteyen var

KIŞIN YOĞUN İLGİ VAR

İpe tek tek dizilen cevizler, kaynatılan dut şırasına 3-4 kez batırılarak kaplanıyor. Kurutulmasının ardından tüketime hazır hale getirilen oricik, kış aylarında yoğun ilgi görüyor.

Kışın çerez niyetine tüketiliyor! Asırlık lezzet: Yurt dışından isteyen var
Başlık ResmiKışın çerez niyetine tüketiliyor! Asırlık lezzet: Yurt dışından isteyen var

YURT DIŞINDAN İSTİYORLAR

Yörede uzun yıllardır sürdürülen geleneksel yöntemlerle hazırlanan oriciğe Türkiye'nin farklı kentlerinin yanı sıra yurt dışından da talep geliyor. Kemaliye sakinlerinden Faruk Sağçolak, oriciğin ilçede asırlardır yapıldığını belirterek, ürünün tamamen doğal olduğunu söyledi.

Kışın çerez niyetine tüketiliyor! Asırlık lezzet: Yurt dışından isteyen var
Başlık ResmiKışın çerez niyetine tüketiliyor! Asırlık lezzet: Yurt dışından isteyen var

Oriciğin hazırlanmasında şeker ve benzeri katkı maddelerinin kullanılmadığını ifade eden Sağçolak, "Kesinlikle oriciğimiz tamamıyla doğaldır. Şeker, ayran ve süt gibi hiçbir katkı malzemesi yoktur. Sadece dut, üzüm şırası ve un ile yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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